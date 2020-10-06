Протесты в Белоруссии, последние новости на 6 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

Фото: Иван ИВАНОВ

В понедельник МВД отчитались о прошедших в выходные дни акциях протеста в Белоруссии и митингах. По их данным, количество протестующих в Минске в воскресенье приблизилось к 10 000 человек. В других городах Республики на площади вышли от 20 до 100 участников. Ведомство подтвердило применение водометов в столице в Витебске и Гродно. Протоколы по административных статьям были составлены на 317 человек.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ

Что касается других последних новостей о протестах в Белоруссии на 6 октября 2020 года, Лукашенко собирается перенаправить грузопоток из Латвии и Литвы. Это он обсудил сегодня с главой таможенной службы. "Почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть", - цитирует главу Республики Sputnik.by.

В МВД заявили, что по делу о публикации персональных данных их сотрудников задержано уже 19 человек, среди них, например, почтальон, который воспользовался служебным положением и раскрыл личные данные милиционеров. Расследование идет полным ходом.

ОППОЗИЦИЯ

Защита Марии Колесниковой обратилась в Следственный комитет с ходатайством о прекращении уголовного преследования. Адвокаты подготовили объемный документ, утверждающий, что в действиях Марии не было состава преступления, который ей инкриминируют - «попытка к захвату власти». Они заявляют, что все выступления Колесниковой находятся в свободном доступе и в них нет ничего незаконного.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Вильнюс все-таки отзывает своего посла в Минске для консультации, заявили сегодня уже ближе к вечеру официальные представители МИД Литвы, хотя ранее говорили, что не собираются этого делать. «Временный отзыв послов для консультаций послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на уровне послов» - прокомментировали свое решение литовские чиновники. Напомним, что с требование отозвать послов для консультаций и снизить почти в двое количество сотрудников литовской дипмиссии в Республике, выступил еще в конце прошлой недели МИД Белоруссии.

СОБЫТИЯ ДНЯ

В понедельник около 15:00 на площади Независимости собралось порядка 300 пенсионеров. Некоторые пришли с цветами. Они прошлись маршем по площади, а потом переместились на проспект Независимости, скандируя: «Честные выборы!», «Живе Беларусь!» и «Свободу нашим внукам» . В итоге колонна прошлась до Октябрьской площади, где митингующие выстроились в «цепь солидарности».

Глава одного из районов Витебска, того самого где учителей на выборах заставляли переписывать протоколы, уволился.

В Белоруссии полным ходом идет тестирование российской вакцины от коронавируса. В испытаниях принимают участие 100 добровольцев. Все чувствуют себя хорошо. При этом 75 человек получают «Спутник V», а 25 — плацебо. Между тем, Минздрав РБ высказался по поводу ситуации с COVID-19. Оценив увеличивающийся ежедневный прирост числа заболевших в ведомстве заявили, что «уже сейчас можно говорить, что это вторая волна».

Сегодня стало известно, что намеченная на 2022 год в Минске Всемирной шахматной олимпиада не состоится. По одной из версий белорусские спортивные чиновники сами приняли решение отказаться «из за сложной экономической и эпидемиологической ситуации в стране и в мире». По другой — Минспорт нарушил график платежей Международной федерации шахмат, и заявку Минска на проведение аннулировали.

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