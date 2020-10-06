Звезда "Холостяка" Виктория Короткова на черном "Гелендвагене" насмерть сбила пешехода

Модель Виктория Короткова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Финалистка шоу "Холостяк" с Егором Кридом сбила насмерть пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Виктория Короткова, управляя "Гелендвагеном", не заметила мужчину и наехала на него, сообщил kp.ru источник.

Модель Виктория Короткова сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Девушка стала известна на всю страну после того, как приняла участие в популярном шоу "Холостяк". Но тогда Егор Крид предпочел красавице-шатенке Дарью Клюкину.

Впрочем, ранее знаменитый сводник Петр Листерман рассказывал, что 25-летняя Виктория тайно вышла замуж. "Она, к сожалению, сразу вышла замуж после «Холостяка», так что теперь нужно ждать, пока разведется. Она хорошая девушка, но не очень умная", - резюмировал мужчина.

Стоит отметить, что сама Короткова предпочитает не распространяться о личной жизни. В 2019 году, в интервью для YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" Вика подтвердила, что ее сердце занято, однако раскрывать имя избранника отказалась.

"Я в отношениях. Он очень негативно относится к снимкам в купальниках. И я каждый раз спрашиваю разрешения, не против ли он, чтобы я опубликовала фото. Иногда они проходят проверку, иногда - нет", - призналась Короткова.

Звезда реалити носит на безымянном пальце правой руки кольцо с внушительного размера бриллиантом. Но при это выходит в свет либо в гордом одиночестве, либо в компании подруг.

К слову, Короткова уже была замужем. Более того, на шоу "Холостяк" девушка пришла, еще не оформив развод.