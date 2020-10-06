«Косить под дебила – лучший способ»: Агата Муцениеце осудила Тарзана и простившую его Королеву

Агата Муцениеце считает, что Наташа Королева потеряла уважение к себе. Фото: Инстаграм.

Героями нового выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» стали 47-летняя Наташа Королева и ее 50-летний муж Сергей Глушко. Вместе с Ксенией Собчак они обсудили свою семейную ситуацию и рассказали, как скандал с походом Тарзана «налево» отразился на их браке. Певица призналась, что не считает произошедшее изменой. Ее гораздо больше волновало то, что пикантный случай стал достоянием гласности, и любовница ее мужа пошла по ток-шоу. А Тарзан сообщил, что сильно переживал за жену после всего случившегося.

Посмотрев интервью с супругами, Агата Муцениеце решила поделиться в Инстаграме своими впечатлениями. 31-летняя актриса, сама пережившая измену мужа, жестко осудила Тарзана и рассказала, что не верит в его раскаяние.

- Он переживает за жену... А когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал? Честно? О май гад! Человек низких моральных принципов винит всех вокруг! Да может просто не надо быть мудаком? – написала Агата в сторис.

Актриса считает, что Наташа Королева потеряла уважение к себе, раз решила простить мужа. Агата поблагодарила Ксению Собчак за то, что та показала истинное лицо героев шоу, и призвала женщин не прощать мужей-изменников. Актриса также прокомментировала рассказ Королевой о том, что муж однажды спас ей жизнь после страшной аварии.

- Ксю, спасибо за правду! Мораль сей басни такова: девочки, если он мудак, то не надо его защищать. Спасти вас могут и врачи, и, поверьте, косить под дебила — лучший способ снять ответственность, - считает Муцениеце.

Агата приняла ситуацию близко к сердцу, поскольку сама ушла от мужа после того, как он изменил. Актер Павел Прилучный закрутил роман со своей партнершей по сцене Мирославой Карпович. Звезда «Папиных дочек» тайком встречалась с супругом Агаты, не обращая внимания на то, что он женат, и что в браке у него подрастают двое детей.

Муцениеце рассказывала, что самым трудным для нее было даже не само решение взять и порвать с мужем, а то, что началось потом: публичное внимание, сплетни и пересуды. Агата долго приходила в себя и держала удар, ведь многие поклонники до сих пор не верят, что они с Павлом больше не будут жить вместе.

- До сих пор мне пишут: «А как вы с Пашей не будете вместе?». То есть это до сих пор существует. Для меня было очень важно не бояться публике показать, что я могу развестись, показать, что наша семья неидеальна, - рассказывала она.

Сейчас Агата больше не переживает и даже радуется тому, что нашла в себе силы поставить точку в браке сейчас, а не спустя много лет.

- 2020-й сорвал короны с людей. Хорошо, что это произошло сейчас, а не тогда, когда мне было бы 70 лет, и я бы узнала, что меня всю жизнь обманывали. Это было бы больнее. Так я могу карьеру построить, - уверена 31-летняя Агата.

Павел и Агата прожили в браке 9 лет, у них двое детей: 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия. Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве. Опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет. Со своей любовницей Мирославой Карпович Павел сошелся и начал жить под одной крышей практически сразу, как только жена с детьми переселилась из их загородного дома в московскую квартиру.