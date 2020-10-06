В ноябре будет рост заболеваемости: астролог Василиса Володина составила прогноз по коронавирусу

Астролог Василиса Володина. Фото — кадры программы «Давай поженимся!»

Астролог программы «Давай поженимся!» Василиса Володина на работу не ходит с весны. С началом пандемии Володина отказалась от съемок в телепередаче из-за опасения заразиться коронавирусом. Лариса Гузеева и Роза Сябитова сватают женихов и невест вдвоем, снимают передачи без зрителей – за пару дней записывают выпуски сразу на месяц, на съемках соблюдают меры безопасности.

При этом Володина, отвечая на вопрос о причине отсутствии в «Давай поженимся!» сообщила: «Потому что эпидемия, а съемки огромный риск». 46-летняя Василиса неплохо зарабатывает и без ТВ – в собственном астрологическом центре составляет гороскопы, дает онлайн консультации, курсы. Судя по прогнозам по коронавирусу самой Володиной – ее отпуск по собственному желанию затянется.

Василиса сегодня составила свежие прогнозы. Володина считает, что ограничительные меры в мире не закончатся в январе 2021 года: «Я уже писала о своих прогнозах на эту тему в самом начале процесса – в середине марта и называла общий предполагаемый срок продолжительности эпидемии: последствия до 3,5 лет. Делаю на этом акцент. Но даже это самое «до» радует не очень».

Последние, самые свежие выводы по расчетам Володиной таковы:

Первое: ретроградность планет (особенно Меркурия) замедляет распространение болезни. Я связываю это с тем, что ретро-Меркурий препятствует безграничному и бесконтрольному общению. Кроме Меркурия тот же эффект имеют в меньшей степени Марс, Юпитер и Сатурн.

Второе: растущая Луна добавляет перца, она в принципе любой рост усиливает.

Третье: наиболее влиятельным для мировой статистики оказались соединения Плутона с Сатурном (ускоряет темпы эпидемии на 25%) и с Юпитером (на 9%).

Четвертое: а вот взаимодействие Нептуна и Юпитера статистически удерживало распространение вируса (на 35% по сравнению со средним). Для не астрологов все это значит, что прямо сейчас темпы роста заболеваемости в мире ускоряются. И мы это видим воочию.

Пятое: в районе 16 октября темпы роста заболеваемости должны немного замедлиться - Меркурий повернет обратно, но именно темпы, а не количество заболевших, увы. А потом опять ускориться к 20.11, после чего могут остаться довольно высокими еще долго.

Нам предстоит пережить в этом году еще два затмения – в конце ноября и в середине декабря. А затмения - это всегда неожиданности и поворот событий в непредсказуемую сторону.