Мальдивы станут первой страной в мире, предлагающей туристам программу лояльности

Экономика Мальдив на 90% зависит от индустрии туризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мальдивы стали одной из первых стран в мире, открывшей границу для иностранных туристов после карантинных ограничений по COVID-19.

Экономика Мальдив на 90% зависит от индустрии туризма. Поэтому для привлечения максимального количества путешественников из-за рубежа правительство этой страны разработало специальную программу лояльности и поощрения иностранцев.

По аналогии с гостиничными сетями, авиакомпаниями, агентствами по прокату автомобилей и пр., теперь каждый турист, прибывающий на Мальдивы, может вступить в программу лояльности, получать баллы и переходить на приоритетные уровни.

«У туристов появится возможность зарабатывать баллы в зависимости от количества посещений и продолжительности пребывания, - сообщается на официальном государственном сайте. – Предусмотрена и система дополнительных бонусов за поездки, связанные с особыми случаями».

Каким должен быть отдых, чтобы за него присвоили максимальное количество баллов? Можно заказать фешенебельный отель или провести на Мальдивах свадьбу. Механика проста: чем больше потратите денег, тем больше бонусов. Накопленные баллы потом можно использовать на повышение уровня комфортности.

Сейчас из-за COVID-19 турбизнес терпит колоссальные убытки. Поэтому каждое государство ищет новые способы по привлечению туристов.

Официально новую программу лояльности путешественников руководство Мальдивских островов представит в декабре 2020 года.