Трамп вернулся в Белый дом после госпитализации с коронавирусом

Сразу же после возвращения в Белый дом, президент США записал видеоролик, в котором в очередной раз похвалил американскую медицину Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп после трехдневной госпитализации из-за заражения коронавирусом вернулся в Белый дом.

Американского лидера из военного госпиталя им. Уолтера Рида (штат Мэриленд) в президентскую резиденцию доставили вертолетом.

По заявлениям медиков, жизни Трампа ничто не угрожает, но в ближайшее время он будет находиться под пристальным наблюдением врачей.

Сразу же после возвращения в Белый дом, президент США записал видеоролик, в котором в очередной раз похвалил американскую медицину и заявил, что нельзя давать болезни «контролировать вашу жизнь». Он заверил всех, что вакцина от COVID-19 появится в стране в ближайшее время.

Трампа госпитализировали в пятницу после получения второго положительного теста на коронавирус.

В воскресенье президент покинул территорию госпиталя в бронированном автомобиле, чтобы приветствовать собравшихся у стен больницы поклонников. Поступок главы Белого дома вызвал неоднозначную реакцию в обществе, а сам Трамп заявил, что был вынужден это сделать, «дабы СМИ не объявили его грубияном».