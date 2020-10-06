Главный инфекционист США: Дональду Трампу может стать хуже

Врач полагает, что заболевание у президента США находится на самой ранней стадии и это не позволяет делать однозначные оптимистичные выводы Фото: REUTERS

Руководитель американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предупреждает, что состояние Дональда Трампа после того, как он вернулся из госпиталя в Белый дом, может ухудшиться.

По словам Фаучи, коронавирусная инфекция чревата тем, что спустя некоторое время у больного может произойти реверсия, чреватая серьезными осложнениями.

Врач полагает, что заболевание у президента США находится на самой ранней стадии и это не позволяет делать однозначные оптимистичные выводы.

Вместе с тем, Фаучи подчеркнул, что после возвращения из госпиталя Трамп выглядел «очень хорошо» и выразил надежду, что серьезных проблем со здоровьем у президента не возникнет, однако медикам необходимо постоянно быть настороже.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп покинул военно-морской госпиталь им. Рида в Мэриленде после трехдневной госпитализации по поводу коронавируса и вернулся в Белый дом.