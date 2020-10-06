Джон всегда оставался примерным семьянином Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирно известный рок-музыкант Джон бон Джови раскрыл секрет семейного счастья. В браке со своей супругой Доротеей Харли он живет уже 31 год.

Для обычного человека эта дата солидная, что уж говорить о рок-звездах. Коллеги Бон Джови, многие из которых женились и расходились по несколько раз, удивляются тому, как певцу и композитору удалось сохранить отношения со своей первой и единственной любовью.

- Конечно, и у нас бывали разные ситуации, - признается Джон Бон Джови. – Я же не святой, наш брак тоже пережил несколько ударов, но мы смогли принять верное решение и пройти через все вместе.

Американский музыкант говорит, что видел, как его коллеги не раз попадали в ловушки, которые приводили к разводу. Это и алкоголь, и наркотики, и измены – в жизни рок-звезд всякое бывает.

- Нужно уважать друг друга, - продолжает музыкант. – Мы с Доротеей вместе росли, слушали одну музыку, читали одни и те же книги…

Джон Бон Джови познакомился с Доротеей 40 лет назад, когда заканчивал школу. Решение пожениться было спонтанным. У рок-звезды всегда было много поклонниц, но, несмотря на успех у прекрасной половины человечества, Джон всегда оставался примерным семьянином.

У супругов четверо детей, старшей дочери - 27 лет, самому младшему сыну – 16.

Помимо творческой деятельности, супруги в 2006 году основали фонд, который помогает бороться с голодом и оказывает поддержку бездомным в США.

- Совместная работа, хобби, дом – все это только укрепляет наш союз, - Бон Джови, – Знаете, моя жена как клей. Я все рушу на своем пути, а она идет следом и все склеивает, удерживая наш нерушимый союз.