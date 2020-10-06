Объявление лауреатов Нобелевской премии по физике 6 октября 2020: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нобелевский комитет по физике Шведской королевской академии наук назовет во вторник, 6 октября, имена лауреатов Нобелевской премии в этой области за 2020 год. Сайт KP.ru проведет онлайн-трансляцию вручения Нобелевской премии с 12:30 по московскому времени.

Имена лауреатов всегда держатся в тайне до дня официального награждения, однако специалисты компании Clarivate Analytics каждый год делают прогнозы, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости исследователей. По мнению экспертов, в этом году премию могут отдать американским ученым Томасу Кэрроллу и Луису Пекора из Военно-морской исследовательской лаборатории – они отличились работами по нелинейной динамике и синхронизации хаотических систем.

В перечне возможным лауреатов также американцы Дай Хунцзе из Стэнфорда и Алекс Зеттл из Калифорнийского университета, чьи научные труды связаны с нанотрубками.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джеймс Пиблс, Майкл Майор и Дидье Кело. Ученых наградили за «вклад в понимание эволюции Вселенной и места нашей планеты в космическом пространстве». Джеймс Пиблз был награжден за теоретические открытия в области космологии, а Майор и Кело - за уникальное открытие экзопланеты на орбите звезды, подобной Солнцу.

Нобелевскую премию с 1901 года вручали уже 597 раз – в области физики награда присуждалась 113 раз, ее получили 213 экспертов в данной области.

Завтра состоится объявление лауреатов Нобелевской премии по химии, 8 - по литературе, 9 октября Нобелевский комитет объявит лауреата Нобелевской премии мира, а 12 числа станет известен обладатель премии по экономике.

Напомним, что вчера, 5 октября, началась Нобелевская неделя, открылась она объявлением лауреатов награды по медицине и физиологии. Ими стали Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс, открывшие вирус гепатита С, что внесло решающий вклад в борьбу с этим опаснейшим недугом, поражающим печень.