Российский миллиардер взял ипотеку, заложив одну из самых дорогих квартир в Нью-Йорке

Именно в этом доме, неподалеку от одной из башен Трампа ,10 лет назад купил роскошные апартаменты российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев Фото: Алексей ОСИПОВ

15 Central Park West – один из самых престижных адресов на Манхэттене. Именно в этом доме, неподалеку от одной из башен Трампа ,10 лет назад купил роскошные апартаменты российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Квартира площадью в 626 кв.м. с круговой террасой и видами на Центральный парк была оформлена на дочь Рыболовлева, Екатерину.

Пентхаус обошелся Рыболовлеву в $88 миллионов и несколько лет считался самым дорогим объектом нью-йоркской жилой недвижимости.

Теперь стало известно, что эту квартиру Рыболовлев заложил банку JPMorgan, получив ипотеку размером в $42,5 миллиона.

15 Central Park West – один из самых престижных адресов на Манхэттене Фото: Алексей ОСИПОВ

Низкие ипотечные ставки и оптимизация налогов, позволяющая списывать в расходную часть проценты по ипотеке, по сути дела, обеспечили Рыболовлеву огромную беспроцентную ссуду, которую он будет выплачивать на протяжении многих лет, инвестируя свободные средства в другие, высоко прибыльные проекты.

Объявлено, что ставка по ипотечному кредиту, который предоставил российскому миллиардеру американский банк, составляет 2,9%.