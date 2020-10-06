Звезда снятого с эфира сериала «Гадалка» Яна Крайнова: «Оттолкнувшись от дна, я начала новый цикл жизни»

Яна Крайнова нашла силы поговорить с «КП» и вспомнила, как прошла цикл личностной перезагрузки Фото: Первый канал

Проект «Гадалка» с Михаилом Пореченковым и Яной Крайновой внезапно исчез из телесетки. Из-за низких рейтингов его пришлось заменить на сериал «Мосгаз. Формула мести». Однако Яна Крайнова все же нашла силы поговорить с «КП» и вспомнила, как прошла цикл личностной перезагрузки.

- Яна, насколько вам вообще интересен образ криминалиста, который пришлось воплощать в проекте?

- Любой образ профессионала мне очень интересно воплощать, потому что это уникальная возможность приобрести новые навыки и опыт в сфере, к которой я не смогла бы прикоснуться в обычной жизни. А вот моя профессия дает такую возможность. Перед съемками в «Гадалке» мы консультировались с практикующим криминалистом, у моей Марины есть даже самый настоящий чемодан криминалиста, дико тяжелый. И мне пришлось попросить реквизиторов вынуть из него часть содержимого, чтобы не так тяжело было его таскать в сценах, когда он не открывается.

- После работы в «Гадалке» у самой не появлялось желания докапываться до мелочей или обращать внимания на, казалось бы, незначительные детали при наблюдении за окружающим миром?

- Я сама по себе наблюдательна и люблю обращать внимание на детали при изучении окружающего мира. Это отчасти йоговская, медитативная практика — когда садишься за столик в кафе и смотришь по сторонам, отмечаешь детали, кто в чем одет, придумываешь и фантазируешь, кто о чем думает. Погружение в момент.

- Как считаете, внутри каждого человека есть неиспользованные резервы для необычных способностей? Или это редкость.

- В каждом человеке скрыты резервы с неограниченными возможностями, просто мало кто знает, куда надо идти, чтобы их раскрыть. Один из таких путей — медитативные, дыхательные практики, когда с помощью гипервентиляции легких и мозга мы можем остановить «мыслемешалку» и открыть подсознание.

- Что дает вам медитация?

- Медитация учит меня слышать себя. Не навязанные мысли, идеи и убеждения общества, продюсеров, коллег. Медитация — тишина, в которой можно услышать себя. Все мы уникальны, и у каждого — уникальный путь. Но оглядываться на других и сравнивать себя (как он, как она) — очень большой соблазн для нашего мозга. Всю эту шелуху и счищает медитация.

- В инстаграме вы признались, что некий цикл трансформации завершён. Как он проходил и насколько сложно дался?

- Накануне своего дня рождения 28 сентября в день премьеры «Гадалки» (опять же, не чудо ли это?) завершился цикл четырехгодичной трансформации. Так вышло, что у меня был тяжелый период после ряда личных переживаний — можно сказать, я находилась в депрессии. Точка роста чаще всего начинается с полного падения. Надо достигнуть дна, чтобы понять: это меня не устраивает, нужно что-то делать. Оттуда я оттолкнулась и начала цикл — прошла много опытов (психолог, йога, астрология, нумерология, human design, книги), взяла от разных учений все самое крутое, сохраняя критическое мышление и не впадая в фанатизм и секты. И в этом году перед ДР меня хорошо «проколбасило» практически неделю — пережила ощущения от апатии до эйфории — и прекрасно поняла, что это «подчищение». Осознала это и подзакрыла старые гештальты, закрыв цикл трансформации...баней. Так круг и завершился.

- Баня — это просто традиция или метафизика?

- Баня, с которой у меня все началось 4 года назад, это нечто большее, чем просто про тело. Это про чистоту помыслов и духа. Если найти правильное место с правильным банщиком, то можно даже называть это телесной практикой. Ведь тело умнее мозга. И в жаре, когда хлещут веником, тело раскрывается настолько, что из него уходит множество «блоков». Головой мы можем врать, что все в порядке, а тело зажимается: то в поясничке, то в шее, то еще где. В суете жизни мы это заглушаем. А в бане мышечные блоки уходят, а за ними — и эмоциональные. Это очень хорошо. Психотерапия без вскапывания мозга.

- Как прошла изоляция весной и нет ли страха перед второй волной?

- Просто великолепно! Вообще не заметила, как пролетело это время. Когда прошел первый месяц, я закричала: «Подождите, подождите, не выпускайте меня пока! Я так много успела». Снимала круглосуточно самопробы, занималась английским по скайпу, проходила множество психологических марафонов, провела множество прямых эфиров с полезными людьми, смотрела zoom-конференции. То есть развивалась как личностно, так и в профессии. Месяц просидела на растительной пище — ела только свежую, термически необработанную пищу. И на 45 дней отказалась от кофе, что для меня, кофемана, было немыслимо. А когда соблазна не было, кофейни были закрыты, можно было спокойно есть морковку и капусту. Это было очень круто. Второй волны не хочется. К тому же она в некотором смысле у меня была — провела полтора месяца в Юрмале у мамы, где изолировалась рядом с соснами, морем и туманом, что было прекрасно. Поэтому этот этап для меня прошел и сидеть дома больше не хочется.

- Почему нам посылаются такие испытания, как считаете?

- От нас отрезали жадное стремление узнать, что в будущем — что будет, что дальше? Сидите, ребята, и выдыхайте. Вы не можете знать, что будет дальше. Это иллюзия. Нам предложили проживать момент здесь и сейчас. Сесть и понять, что происходит внутри, в семье и пространстве, где ты живешь.

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