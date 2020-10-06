Фитнес-центр в Британии извинился за программу для похудения, названную "12 лет рабства"

Руководство фитнес-центра очень быстро отреагировало на мнение своих клиентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы привлечь новых клиентов в один из сетевых британских фитнес-центров, имеющий 250 отделений по всей стране, маркетологи придумали акцию «12 лет рабства».

Название они позаимствовали у одноименного фильма, который в 2013 году получил премии «Оскар» в девяти номинациях.

Сюжет фильма основан на воспоминаниях темнокожего Соломона Нортапа, проданного в рабство в США в 1841 году.

К спорту эта история не имеет никакого отношения. Но в фитнес-центре посчитали иначе и сравнили работу над собственным весом с тяжелым физическим рабским трудом.

Тренировка «12 лет рабства» включала в себя комплекс из нескольких упражнений: бёрпи, отжимания и приседания.

Реклама, опубликованная в соцсетях, мгновенно получила сотни негативных комментариев. Пользователи Интернета назвали ее оскорбительно-глухой, бесчувственной и ужасной.

Руководство фитнес-центра очень быстро отреагировало на мнение своих клиентов, удалило баннеры и извинилось за некомпетентное поведение своих сотрудников.

«Мы серьезно относимся к этому вопросу и срочно выясняем, как и почему был сделан этот пост», - заявили в фитнес-центре.

После служебного расследования руководство решит, что делать с нерадивыми креативщиками, и как восстановить репутацию фитнес-центра.