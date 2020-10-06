Теннисист Андрей Рублев подучит Стефаноса Циципаса русскому языку

В среду Рублев в четвертьфинале сразится все с тем же Циципасом Фото: REUTERS

На сентябрьском US Open Андрей Рублев чуть не плакал, когда в четвертьфинале под ноль проиграл Даниилу Медведеву. Зато после этого, набравшись злости, Андрей выиграл крупный турнир в Гамбурге, победив в финале 6-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса.

Вот и на «Ролан Гаророс» Рублев в 1/4 финала по сетке попадал на Медведева. Но Даниил неожиданно в первом же круге проиграл венгру Мартону Фучовичу и покинул Париж. С Фучовичем пришлось разбираться Рублеву. Их упорный матч продолжался четыре сета и четыре часа, но российский теннисист все же вырвал победу.

И вот в среду Рублев в четвертьфинале сразится все с тем же Циципасом, которого он обыграл в финале в Гамбурге (6:4; 3:6; 7:5). Счет их личных встреч тоже в пользу Андрея - 3:2. Но фаворитом матча и букмекеры, и специалисты считают все же грека, который входит первую десятку. Но и Рублев вот-вот ворвется в элиту.

В этом противостоянии есть и другой подтекст. Ведь известно, что Стефанос Циципас родился в семье грека Апостолоса Циципаса и Юлии Сальниковой, дочери известного советского футболиста Сергея Сальникова. Да, да, того легендарного Сальникова, который вместе с Львом Яшиным и Эдуардом Стрельцовым стал чемпионом Олимпийских игр-1956 в Мельбурне.

Но еще более любопытно, что мамы двух этих теннисистов не раз встречались на российских кортах и за их пределами. Ведь мама Андрея Рублева Марина Марьенко сама неплохо играла, а потом работала тренером и у нее даже занималась юная Аня Курникова. А Юлия Сальникова была многократной чемпионкой СССР по теннису.

Это история «русских мам» еще найдет не раз свое продолжение, ведь и Рублеву, и Циципасу по 22 года, и за ними теннисное будущее. А если сюда еще добавить, что мама немецкого теннисиста Александра Зверева (7-я ракетка мира) — Ирина Фатеева, бывший игрок юношеской сборной России. А мама канадца Дениса Шаповалова (12) — Тесса, вице-чемпионка СССР по теннису, то русский след на мировых кортах становится все отчетливее.