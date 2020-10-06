Пожечь конфликты по периметру России запланировали еще год назад

Оказывается, беспорядки в Белоруссии, конфликт в Нагорном Карабахе и революции в Средней Азии готовились заранее. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На глаза в сети попала неофициальная социальная страница советника министра обороны России Андрея Ильницкого. Там есть его прошлогодний материал о том, как США нашли способ ослабить Россию, не вторгаясь в ее пределы.

Оказывается, беспорядки в Белоруссии, конфликт в Нагорном Карабахе и революции в Средней Азии готовились заранее.

Все эти планы американской разведки звучали в докладе разведывательно-аналитического центра RAND (основная экспертная группа, которая вырабатывает стратегию внешней политики и безопасности США) под названием «Напряженная и разбалансированная Россия. Оценка вариантов воздействия» еще летом 2019 года.

В документе перечислялись следующие первоочередные задачи США: поставить летальное оружие на Украину, поддержать боевиков в Сирии, сменить режимы в Белоруссии, Армении и Азербайджане, внести политический раскол в странах Средней Азии, после чего изолировать Приднестровье.

А теперь посмотрите, что происходит. Все идет по ранее намеченному в США плану.

- Цель такой прокси-гибридной войны в том, чтобы всеми доступными методами измотать, «перенапрячь» государство противника: подорвать его экономику и политическую стабильность, повлиять на моральный дух населения, уменьшить волю к сопротивлению и в конечном счете вынудить элиты, а затем и страну, капитулировать перед Западом. Для эффективности таких гибридных атак идет поиск уязвимостей, на которые направляется острие удара. Такая прокси-война, или информационно-гибридная война, Запада против России уже идет. Ее цель – демонтаж российского государства, превращение его в failstate наподобие Украины, - пишет Андрей Ильницкий.

И какой же вывод он в итоге делает, ознакомившись с планом американских экспертов?

- В обороне войну, и гибридную в том числе, не выиграть. Нужно концентрироваться и идти в атаку. В атаку на завоевание своего будущего… И главное: наша сила – в правде, держась которой мы преодолеем все трудности и вызовы на пути к целям, которые ставим, как бы там не старались сбить нас с пути истинного американские RAND-стратеги и их европейские вассалы, - пишет советник министра обороны России.