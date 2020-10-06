Новые правила пассажирских перевозок с 1 января 2021: таксистам будет сложнее намотать счетчик

Правительство утвердило новые правила пассажирских перевозок на автомобильном и городском электротранспорте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство утвердило новые правила пассажирских перевозок на автомобильном и городском электротранспорте. Правила вступят в силу 1 января 2021 года и будут действовать в течение семи лет.

«Комсомолка» рассказывает, что изменится в работе такси, автобусов и трамваев.

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Вот какие требования будут предъявляться к работе такси:

1. Службы заказа такси будут обязаны не менее 6 месяцев хранить в своих базах данные о заказах. При этом данные станут более подробными. Сейчас операторы вносят в базу номер и дату принятия заказа, а также дату, место, время подачи машины и ее марку. С нового года в дополнение к этому оператору должны будут фиксировать госномер автомобиля, ФИО водителя, фактическое время подачи машины, место окончания поездки, а также дополнительные требования заказчика (класс такси, наличие детского кресла и т.д.).

2. Таксисты должны сразу сообщать пассажирам стоимость поездки, причины ее возможного изменения и планируемое время прибытия в пункт назначения.

3. Пассажир может сам определить, по какому маршруту таксист повезет его к месту назначения. Если пассажир своих пожеланий не высказал, водитель обязан поехать по кратчайшему пути. Это же требование содержалось и в старых правилах. Но тогда речь шла исключительно о километраже. В новых правилах к этому добавилась формулировка «поездка с наименьшими затратами времени». Это позволит пассажирам сэкономить на поездке.

4. Чеки за проезд на такси могут быть электронными, а также сформированные приложением для самозанятых.

5. Водители больше не должны возить на передних панелях автомобилей свои визитные карточки. Эта норма исключена из правил.

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А вот какие изменения произойдут на городском транспорте:

1. В новых правилах появился термин «электронный билет». Чтобы бесплатно попасть в зал ожидания на автовокзале, достаточно будет предъявить электронный билет на экране смартфона или в виде распечатки.

2. При посадке на регулярный рейс достаточно показать паспорт (если билет именной), либо QR- или штрих-код билета. Если у кондуктора возникли технические проблемы в системе и он не может считать штрих-код, это исключительно его проблемы. Из-за этого пассажиру не не может быть отказано в поездке.

3. Перевозчикам теперь разрешено выдавать один документ с реквизитами билета, багажной квитанции и квитка ручной клади. Раньше каждый билет выдавали отдельно.

4. Пассажиры больше не должны сами грузить свой багаж в автобусы, следующие из одного населенного пункта в другой. Это теперь входит в обязанности перевозчика.

5. Из правил исчез пункт о том, что остановки вне вокзалов и станций должны защищать пассажиров от дождя и снега. Хотя по ГОСТу автобусные и троллейбусные остановки должны быть оснащены навесами.

6. Перевозчики должны размещать в транспорте номер лицензии, а также сообщать пассажирам об остановках по требованию.

7. Перевозчики больше не обязаны размещать в транспорте номера телефонов надзорных органов.