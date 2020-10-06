Истерика и сотрясение мозга: звезда "Холостяка" Виктория Короткова не может прийти в себя после смертельного ДТП

Модель пострадала в аварии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виктория Короткова, сбившая насмерть пешехода ночью 6 октября, получила сотрясение мозга. Звезда "Холостяка" после жуткого ДТП находится в шоке, с ней случилась истерика.

Виктория Короткова стала участницей смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Под "Гелендваген" звезды шоу "Холостяк" попал пешеход, который скончался от полученных травм до приезда врачей. Сама Вика также оказалась в больнице.

По словам очевидцев трагедии, Короткова не могла выговорить и слова: у нее случился шок, после чего началась истерика. Уже известно, что за рулем 25-летняя красавица была трезвой, а пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как автомобиль Вики резко тормозит. От сильного удара в иномарке сработали подушки безопасности, а находящаяся за рулем модель получила сотрясение мозга. К слову, в распоряжении 5-tv.ru появилась информация, что, согласно предварительной информации, автомобиль зарегистрирован на мужчину, который имеет неоплаченные штрафы на сумму 2500 рублей.

Если вина Коротковой будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы. "В данном случае это часть 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). По делу будет назначена автотехническая экспертиза, которая должна ответить на главный вопрос: имелась ли водителем техническая возможность избежать наезда", - цитирует Москвы 24 автоюриста Сергея Радько.

В деле учтут такие факторы, как скорость автомобиля, время появления пешехода в зоне видимости, момент возникновения опасности. Если будет установлено, что даже с учетом того, что человек перебегал дорогу в неположенном месте, водитель мог остановиться, тогда его вина, безусловно, есть. Если выяснится, что технической возможности избежать столкновения не было, тогда уголовного наказания не будет.

За Вику уже заступились поклонники и звезды, среди которых оказалась певица Виктория Дайнеко. "Очень жаль Вику. Нет ни одного адекватного человека, который хотел бы сбить кого-то насмерть. Но я много раз видела сумасшедших, перебегающих трассу со скоростным движением. У них нет мозгов. А того водителя, кто не сумеет избежать столкновения, может ждать реальный срок в случае летального исхода", - написала артистка в блоге.

Просты фолловеры также оставляют слова поддержки. Многие напоминают, что модель вела здоровый образ жизни, не употребляла спиртное и занималась спортом.

Отметим, Виктория Короткова прославилась после участия в шоу "Холостяк", в котором боролась за сердце Егора Крида. Очаровательной шатенке удалось очаровать певца, но до победы дело не дошло. Вику опередила Дарья Клюкина.