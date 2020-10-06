Кристина Орбакайте запасается яблоками на зиму, Анита Цой – малиной

Анита Цой снова нас не подвела. Она не только королева на сцене, но и царица в саду, и в огороде Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Евгения Крюкова на днях закончила съе мки в сериале «Подражатель». Уставшая, но счастливая, она рванула со съемочной площадки в свой загородный дом в Переделкино, чтобы, во-первых, рассортировать луковицы тюльпанов. А во-вторых, их посадить. Евгения накупила множество сортов и теперь занимается цветотерапией. Как пишет актриса у себя в Инстаграме: «Глаза в кучу. Но планов целый вагон! Пора тюльпаны сажать!»

Телеведущей Екатерине Стриженовой тоже знакомы тихие девичьи радости. Она в одном лице и грибник, и рыбак, и цветовод отменный. В этом году Катя впервые посадила гладиолусы у себя на даче. «И самое удивительное, что они зацвели, как на картинке, которая прилагалась к луковицам!!! Мелочь, но приятно - ведь довольно часто картинка не соответствует действительности», - уверена Стриженова.

Кстати, сезон «грибалки» Катя открыла еще 19 июля. Но с тихой охотой в этом году не задалось не только у нее. Вообще в Подмосквье с грибами в этом сезоне плохо. Но фото первых и, похоже, последних беленьких Стриженова все-таки опубликовала. Грибы как с картинки!

Анита Цой снова нас не подвела. Она не только королева на сцене, но и царица в саду, и в огороде. Недавно Анита опубликовала фото осеннего урожая малины. Созрела ягодка ремонтантная.

Прелесть этих сортов в том, что малина до морозов цветет и плодоносит. «Прекрасная погода стоит в Подмосковье. Ну, чем не малиновый рай?», - написала Анита.

А вот Николай Басков рыбачит в Астрахани. На удочку в основном идут караси, плотва и карпы.

Кристина Орбакайте воскресенье провела с мужем и дочерью Клавой на яблочной ферме! Дело в том, что в Америке, где живет певица, сады называются фермами. «Запаслись яблоками, овощами и прекрасным настроением», - написала Крис у себя в Инстаграме.