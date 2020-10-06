Путин посочувствовал депутатам

Поздравив лидеров фракций с хорошим результатом на прошедших региональных выборах, Путин сразу перешел к главной теме дня Фото: REUTERS

Обычно встреча президента с руководителями фракций Государственной Думы превращается в яркое шоу, в ходе которого депутаты во всей красе демонстрируют свои энергию и красноречие. Но пандемия наложила ограничение и на этот жанр - из окошек телевизора, через которые они смотрели на Владимира Путина во время телеконференции, особо было не развернуться.

Поздравив лидеров фракций с хорошим результатом на прошедших региональных выборах, Путин сразу перешел к главной теме дня - росту заболеваемости коронавирусом.

- Важно, что законодательный процесс не был нарушен, - похвалил он. - Угроза вируса ещё не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать чётко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения.

Болезнь добралась и до парламента, где есть даже погибшие.

- Знаю, что и в Думе непросто с этим коронавирусом, к сожалению, есть заболевшие и среди депутатов, - заметил Путин. - Но Дума продолжает работать, сейчас приступает к рассмотрению федерального бюджета на 2021-й и два следующих года.

Глава государства попросил обратить особое внимание на расширение демографической программы и усиление социальной защиты семей с детьми.

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