Я работаю сейчас такой подопытной морской свинкой»: Навальный рассказал Дудю про свое «отравление» и восстановление

За 2,2 часа интервью ни разу Алексею водички так и не захотелось. При этом он активно жестикулировал и никаких отклонений в координации не наблюдалось Фото: REUTERS

УРОКИ ЖОНГЛИРОВАНИЯ

Увидевшие это интервью в интернете уже отметили, что Алексей, только что — всего 1,5 месяца назад - «отравленный», как утверждает немецкий Бундесвер, боевым химическим оружием, «выглядит лучше, чем я после 300 грамм водки вчера».

- Ну, руки еще дрожат и если я захочу попить водички, то это будет аттракцион, - широко улыбаясь говорит Навальный Дудю.

За 2,2 часа интервью ни разу Алексею водички так и не захотелось. При этом он активно жестикулировал и никаких отклонений в координации не наблюдалось. Так же, как и трудностей с произношением слов. Навальный выступал в абсолютно привычной манере. Прекрасно ориентировался в датах, именах и фамилиях.

- Каждый день я занимаюсь с физиотерапевтом, - объяснил оппозиционер. - Сегодня он начал учить меня жонглировать... Все-таки «новичок» разрушает нервную систему и нужно восстанавливаться.

Врачи, скорее, удивлены, что я восстанавливаюсь с такой скоростью. Я работаю такой морской свинкой сейчас. Потому что выживших от боевого химического оружия не так много. Меня взяли на опыты.

Одна из причин по которой я выжил — хорошая физическая форма. Многие люди после 40-ка начинают набирать вес, я делал все, чтобы не набирать. Я ненавидел бегать, но я бегал.

В интервью, которое продолжалось более двух часов, блогер-оппозиционер изложил свою версию событий Фото: REUTERS

ЛЕГ ПОД НОГИ БОРТПРОВОДНИКА: «СЕЙЧАС УМРУ»

- Мы поехали в Новосибирск и Томск, чтобы снять расследование про местных чиновников...

Потом пришло время улетать в Москву. Рано утром я проснулся. Абсолютно нормальный, оделся, поехал в аэропорт. Какие-то конфеты купил детям в подарок… На взлете включил фильм Рика и Морти, поэтому точно знаю, на какой минуте мне стало плохо.

- На взлете нельзя быть с ноутбуком, - замечает Дудь.

- И это классный момент, потому что я ждал, что мне скажут: «Закрывай». Но на меня посмотрели и проигнорировали. И вот где-то на 20-й минуте мне как-то перестало быть интересно его смотреть.

Много людей уже спросило, каково - это умирать от «Новичка». Льется холодный пот и волнами идут мысли: «Я сейчас умру, я сейчас умру». И как-то так плохо, но что именно болит - непонятно... Решил пойти в туалет, умыться. Наиболее близкое описание ощущений: дементоры из Гарри Поттера. То есть тебе не больно, но ты чувствуешь, что жизнь уходит и что-то поглощает тебя.

Я вышел из туалета лег и под ноги бортпроводника и сказал: «Меня отравили, сейчас умру». Ну и отключился. Я видел видео, где кричу. Но вообще не было больно. Но это хуже, чем больно.

ВРАЧИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЮ РАБОТУ КЛАССНО

- Омские врачи очень классно выполнили свою работу по инструкции. Пилоты тоже - им сказали, что чувак умирает, они моментально начали сажать самолет. Приехала реанимация, поняла, что у меня явно отравление, вколи мне антидод и повезли в токсикологичку. Все очень четко. Но в России как устроено: если все работают по инструкции четко — это скорее цепь счастливых случайностей.

Юлия Навальная

КАК ЭТОТ ЯД ПОПАЛ

- Никто не знает... Яд мог быть где угодно — на одежде, на бутылке. Мы понимаем, что я из номера выходил уже пораженным. Прошло 3 или 4 часа. Если бы я выпил это, съел или вдохнул, то отбросил бы кони сразу.

«САМОГОН НЕ ПИЛ, ИСКУПАЛСЯ И УЕХАЛ»

- Боевое химическое оружие растворяется в организме бесследно. Ровно поэтому меня так долго держали в Омске, они ждали, что все разложится, и не будет никаких следов «Новичка». Потом врачи, которые меня перевозили, сказали, что кома — это такая штука, что чем дольше ты в ней находишься, тем больше будет последствий. Если бы я еще несколько часов пробыл в Омске, никакие интервью бы сейчас не давал.

Никто не хотел в немецкую клинику. Все просто понимали, что нельзя оставаться в омской. Выходят врачи и говорят: «Он перепил самогона». Ну как в такой больнице можно оставлять?

- Ты пил самогон в Кафтанчиково?

- Нет. Я искупался и уехал. Все это вранье.

«НИКТО НЕ ЗАХОДИТ КО МНЕ В НОМЕР»

- Мария Певчих много лет работает в ФБК. И ее многие журналисты знают. Просто она выбрала для себя такой непубличный формат. Мы не жили в одном номере, это все выдумка. И у нас есть специальный протокол — никто не заходит ко мне в номер. Даже если мне что-то надо, мне пишут, и я выхожу в коридор. Иначе потом будут показывать запись с видеокамер: «Ага, смотрите, к нему зашла женщина, а потом через три часа вышла вся растрепанная».

МЕРКЕЛЬ ГОВОРИЛА НА РУССКОМ

- Открывается дверь, заходит профессор и говорит: «У вас гость». Я не был в курсе, что придет Меркель. Никаких собак и ФСОшников, ничего не было. Первая мысль: «Как хорошо, что я вообще одет»...

(Это при том, что Дудя перед интервью с ног до головы осмотрела полиция Берлина, чему он сам и удивился: «Тебя охраняют сильнее, чем Ангелу Меркель»? На это Навальный лишь отшутился, что мол это не его охраняют, а жителей Берлина от него).

- … Я не буду рассказывать подробности, в разговоре ничего такого не было судьбоносного, просто частная беседа. Меня поразило, насколько Меркель в курсе того, что происходит в России — про Хабаровск, про Белоруссию, про все во всех тонкостях. Причем она говорила на русском языке. Теперь понятно, почему она политик такого высокого ранга.

«ЗАКАЗАЛА ВИСКИ И ЗАПЛАКАЛА»

Много времени в интервью было отдано и на беседу с супругой Навального Юлией.

- Я собиралась встретить Алексея сама в аэропорту, поэтому рано встала. И в 6:40 раздался звонок. Это была Кира (пресс-секретарь Навального, - ред.). Она сказала: «Юля, не волнуйся, у Алексея отравление, самолет посадили в Омске». И только потом перезвонила и сказала, что мне, наверное, надо прилететь в Омск. Я схватила чемодан и полетела. В аэропорту села в кафе, заказала виски и заплакала.

КТО ЗА ЭТО ВСЕ ПЛАТИТ

- Медицинский самолет из Омска в Берлин (75 000 евро) оплатил бизнесмен Зимин. Финальный счет за лечение в клинике Шарите еще не выставлен, но понятно, что у меня нет таких денег, зато есть набор людей, готовых скинуться. Мы им всем поставили условия, что спасибо, но вам придется раскрыть свои имена. Чтобы все было прозрачно.

Навальный прекрасно себя чувствует, свободно изъясняется и жестикулирует. Странно, как минимум Фото: REUTERS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Поразительно, что жертва «новичка» так бодро дает интервью»

- Поразительная, конечно, история, - прокомментировал «КП» интервью Навального политолог Михаил Верный. - Но я не могу припомнить ни одной из жертв отравления «новчиком», которая выжила. Да еще через такой короткий срок - с 20 августа прошло всего 1,5 месяца - бодро бы раздавала интервью. Вспомним сотрудника НИИОХТ (институт, где и разрабатывался «новичок») Андрея Железнякова. Он отравился в 1987 году из-за сбоя в системе вентиляции. Еще на рабочем месте он потерял сознание. Больше недели был в больнице на грани смерти. Его вытащили, но следующие полгода он не мог ни ходить, ни говорить, ни читать — ничего! Постепенно его состояние улучшилось, но вернуться к работе и стать полноценным человеком он так и не смог, организм и нервная система так до конца не восстановилась. Умер Железняков через 6 лет.

Или громкое отравление в 1995 году банкира Ивана Кивилиди. Яд нанесли на телефонную трубку (в случае с Навальным предполагают, что где-то в номере). Сам Кивилиди тут же потерял сознание и через три дня скончался в больнице. Его секретарь, которая к трубке вообще не прикасалась, скончалась в больнице через день. Поражения получили все, кто заходил в кабинет, более 10 человек, включая следователей. А патологоанатом, производивший вскрытие банкира, скончался через 1,5 месяца.

Скрипаля так и не показали публике. Его дочь Юлия появилась перед камерами спустя 3 месяца после отравления, сильно похудевшая, сказала заготовленную речь и исчезла.

А тут человек — Навальный — сидит, прекрасно себя чувствует, свободно изъясняется и жестикулирует. Странно, как минимум.