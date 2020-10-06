Леонид Калашников: Нас пытаются втянуть во все конфликты - и в Карабахе, и в Киргизии

Леонид Калашников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал происходящее по периметру России. Человек, который в нижней палате парламента отвечает не только за отношения с экс-советскими республиками, но и за евразийскую интеграцию и за связи с зарубежными соотечественниками, полагает, что случайностей в конфликтах на постсоветском пространстве нет.

- Леонид Иванович, могут ли конфликты на окраинах СНГ «случайно совпасть» по времени?

- Это звенья одной цепи. С религиозным фактором это вряд ли стоит увязывать. Но мы имеем такую реальность: на границах нашей страны стреляют, там рвутся бомбы. Нас стараются вовлечь в эти процессы весьма активно.

- По всему периметру страны?

- Почти по всему. На юго-востоке Украины на наших границах полыхает пожар. И мы там вынуждены соотечественников защищать. В Белоруссии, с которой у нас совместный договор, чуть было не устроили пожар, воспользовавшись выборами и их итогами. История с коррупцией там не проходила —выборами пришлось воспользоваться.

- Киргизия в этом ряду?

- Я предположил вероятные проблемы в Киргизии еще месяц назад, сказав, что следующей станет эта республика. И накануне попытки переворота я в российском телеэфире предупредил о такой возможности.

- Дальше будет кто?

- Молдова. Там в ноябре выборы и тоже готовится вывод людей на улицы. Для того, чтобы свергнуть действующую власть. Об этом открыто говорят. Но самое печальное, что, поскольку это наша зона ответственности, то нас опять пытаются вовлечь.

- Это все не стихийные процессы?

- Нет. Это четкая воля политическая. Которая транслируется от определенных спецслужб.

- Вы уверены в этом?

- Я вижу это. Нам сразу стали твердить: давайте "бегом" участвуйте в конфликте Армении и Азербайджана. В этих призывах оголтело слились голоса и западных руководителей, и либералов — причем и наших, и не наших. Нам говорили: давайте-давайте, быстрее втягивайтесь в конфликт.

- Вас это не удивило?

- Меня удивило изменение риторики. Вроде бы либералы всегда были за сохранение территориальной целостности, например, того же Азербайджана. И сегодня ситуация в Киргизия становится в тот же ряд: есть конфликт — в него вовлекают нас.

- Чья рука тут видна?

- Очевидно, рука Запада. При том фактор радикалов-исламистов в той же Киргизии там гораздо сильнее, чем на любом другом постсоветском пространстве.

- Но у нас там военная база.

- Конечно. При том Киргизия - член ОДКБ, как и Россия, и Армения.

- И наши действия?

- Надо сейчас держать паузу и не дать себя втянуть в конфликты. Российский президент это понимает и без меня. Невзирая на галдеж «давай-давай, вмешаемся!»...

- Путин встречался с действующим президентом Кыргызстана совсем недавно.

- Позиция нашего руководства, как правило, такова: разбирайтесь сами. Если тебя не просят — не лезь. Я знаю это изнутри. И Россия держала паузу. При том нас очень волновал фактор радикальных исламистов. И мы напрягались, и наши спецслужбы там работали, думаю.

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