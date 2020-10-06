Новый удар для модели: женатый сожитель отрекся от Виктории Коротковой после смертельного ДТП

Виктория Короткова сразу после смертельного ДТП заявила полицейским, что была за рулем машины своего сожителя. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока Виктория Короткова приходит в себя после смертельного ДТП, в которое она попала 6 октября на Кутузовском проспекте в Москве, ее настиг новый удар. Дело в том, что от звезды "Холостяка" отрекся любимый человек.

Виктория Короткова сразу после смертельного ДТП заявила полицейским, что была за рулем машины своего сожителя. Звезда "Холостяка" сбила пешехода на Кутузовском проспекте в Москве, управляя "Гелендвагеном", который принадлежит Рагиму Шамшилову.

Модель рассказала сотрудникам ГИБДД, что живет с бизнесменом, являющимся владельцем столичной сети аптек. Пикантность ситуации в том, что сам предприниматель в соцсетях предстает примерным семьянином и многодетным отцом.

Пикантность ситуации в том, что сам предприниматель в соцсетях предстает примерным семьянином и многодетным отцом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А родня и вовсе не в курсе любовных пристрастий мужчины. Так, сестра Шамшилова заявила, что он добропорядочный глава семейства, и ни про какую Короткову она не слышала. "Никогда их вместе не видела", - подчеркнула родственница.

Сам бизнесмен заявил что попросту одолжил Коротковой иномарку, так как ее машина была в ремонте. Доверенность он не писал. "Я дал поездить просто. Никаких связей нет", - цитирует мужчину 360.

Состояние Коротковой бизнесмен комментировать отказался. Известно, что модель находится в шоке, с ней произошла истерика. Девушка получила сотрясение мозга и сильные ушибы при наезде на жертву ДТП. 39-летний Александр Новиков, к слову, в последнее время сильно выпивал.

Сам бизнесмен заявил что попросту одолжил Коротковой иномарку, так как ее машина была в ремонте. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мать погибшего сказала, что сын переходил дорогу в 150 метрах от пешеходного перехода. Женщина считает, что он виноват сам. Последние несколько лет, по ее словам, мужчина нигде не работал. "Развелся, не мог пережить и запил, жил прошлым. Пил, был неадекватным. В последнее время уходил на три-четыре дня. Никогда не говорил, где был и что делал", - рассказала родственница, отметив, что у покойного остался 17-летний сын. Женщина добавила, что пыталась отправить сына лечиться, но он "категорически отказывался".