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Звезды

Новый удар для модели: женатый сожитель отрекся от Виктории Коротковой после смертельного ДТП

Звезда "Холостяка" попала в аварию на "Гелендвагене", который ей дали просто "поездить"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Виктория Короткова сразу после смертельного ДТП заявила полицейским, что была за рулем машины своего сожителя.

Виктория Короткова сразу после смертельного ДТП заявила полицейским, что была за рулем машины своего сожителя.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока Виктория Короткова приходит в себя после смертельного ДТП, в которое она попала 6 октября на Кутузовском проспекте в Москве, ее настиг новый удар. Дело в том, что от звезды "Холостяка" отрекся любимый человек.

Виктория Короткова сразу после смертельного ДТП заявила полицейским, что была за рулем машины своего сожителя. Звезда "Холостяка" сбила пешехода на Кутузовском проспекте в Москве, управляя "Гелендвагеном", который принадлежит Рагиму Шамшилову.

Модель рассказала сотрудникам ГИБДД, что живет с бизнесменом, являющимся владельцем столичной сети аптек. Пикантность ситуации в том, что сам предприниматель в соцсетях предстает примерным семьянином и многодетным отцом.

Пикантность ситуации в том, что сам предприниматель в соцсетях предстает примерным семьянином и многодетным отцом.

Пикантность ситуации в том, что сам предприниматель в соцсетях предстает примерным семьянином и многодетным отцом.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А родня и вовсе не в курсе любовных пристрастий мужчины. Так, сестра Шамшилова заявила, что он добропорядочный глава семейства, и ни про какую Короткову она не слышала. "Никогда их вместе не видела", - подчеркнула родственница.

Сам бизнесмен заявил что попросту одолжил Коротковой иномарку, так как ее машина была в ремонте. Доверенность он не писал. "Я дал поездить просто. Никаких связей нет", - цитирует мужчину 360.

Состояние Коротковой бизнесмен комментировать отказался. Известно, что модель находится в шоке, с ней произошла истерика. Девушка получила сотрясение мозга и сильные ушибы при наезде на жертву ДТП. 39-летний Александр Новиков, к слову, в последнее время сильно выпивал.

Сам бизнесмен заявил что попросту одолжил Коротковой иномарку, так как ее машина была в ремонте.

Сам бизнесмен заявил что попросту одолжил Коротковой иномарку, так как ее машина была в ремонте.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мать погибшего сказала, что сын переходил дорогу в 150 метрах от пешеходного перехода. Женщина считает, что он виноват сам. Последние несколько лет, по ее словам, мужчина нигде не работал. "Развелся, не мог пережить и запил, жил прошлым. Пил, был неадекватным. В последнее время уходил на три-четыре дня. Никогда не говорил, где был и что делал", - рассказала родственница, отметив, что у покойного остался 17-летний сын. Женщина добавила, что пыталась отправить сына лечиться, но он "категорически отказывался".

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