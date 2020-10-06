Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 6 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Последствия обстрела в азербайджанском городе Мингечевир. Фото: REUTERS

Боевые действия Азербайджана на территориях Нагорного Карабаха очевидно были спланированы заранее. Об этом говорят эксперты в Минобороны России. Очевидно, что российская разведка предупреждала политическое руководство страны об этих планах, а потому наверняка уже выработан план по урегулирования этого территориального конфликта. Всему свое время.

МИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА СОЗДАЛИ В СЕТИ ДВОЙНИКА

"В случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" будут предприняты адекватные ответные действия. Необходимо спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой, - предупредил своих подчиненных министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Пока в Министерстве обороны Азербайджана шло служебное заседание, в интернете появились страницы-клоны сайта минобороны в социальных сетях. Это заметили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджанской Республики и заявили: "Армянская сторона создала поддельный twitter-аккаунт на имя Министерства обороны Азербайджанской Республики. Мы призываем граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на этот профиль и жаловаться на закрытие этого поддельного аккаунта".

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Но поздно, в сети уже появились материалы со ссылкой на фейковые аккаунты.

ДИАСПОРА АРМЕНИИ СОБРАЛА 50 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Действующий президент непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араик Арутюнян на своей социальной странице в сети пишет, что армия Азербайджана запустила более сотни реактивных ракет "Смерч" в сторону Степанакерта, но, "к счастью, больших потерь не было".

"За эти несколько дней сбор армянских средств диаспоры уже достиг 50 миллионов евро. Спасибо всем за оказанную поддержку и призываю продолжать сбор средств, так как мы должны быстро восстановиться после войны и, главное, после грядущей победы руины и продолжать цвести гордость всех армян. И это должен быть ответ нашей команды миру, - заявил Арутюнян.

Отметим, что днем ранее Баку сообщало о том, что их диаспора сбросилась и перевала им всего 120.106.408 манат, 218.680 долларов США, 18.341 евро и даже 5000 рублей.

Пикет армян у консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, 1 октября 2020 г. Фото: REUTERS

В Минобороны Армении заявили, что на фронте Нагорного Карабаха ситуация выглядит стабильной.

"Все находится под моим непосредственным и полным контролем и координируется", - заявляют официальные лица.

ЧТО ГОВОРЯТ О КОНФЛИКТЕ В МИРЕ

"Азербайджан будет стремиться к восстановлению нормальных отношений с армянским народом после освобождения Нагорного Карабаха", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев арабским журналистам перед встречей с турецкой дегацией, которая прибыла в Баку во главе с главой МИДа Турции Мавлютом Чавушоглу. Но подчеркнул, что на это он пойдет только после того, как Азербайджан вернет себе полный контроль над Нагорным Карабахом.

В ряде ближневосточных СМИ также выступил президент Сирии Башар Асад. Он назвал президента Турции Эрдогана "подстрекателем и инициатором" конфликта в Нагорном Карабахе и обвинил его в поддержке террористов в Ливии и Сирии.

"Все знают, что террористы в Сирии продавали нашу нефть через Турцию под прикрытием американских вооруженных сил, и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью. Таковы его цели, и это опасно, - подчеркнул Асад.

Лидер Сирии также добавил, что турецкий президент войной в Закавказье пытается отвлечь мировое сообщество от своих порочных связей с бандитами. Возможно это и так. Но у советника министра обороны России Андрея Ильницкого на этот счет есть другое мнение.

"Турция (читай - Эрдоган), провоцируемая американскими и британскими спецслужбами, поджигающая по нашему периметру "тюркский - как им кажется (sic!) - мир", потерпит глобальную неудачу в этой авантюре... Россия сейчас очень убедительно держит паузу. Наблюдаем...", - написал советник в своем неофициальном блоге.