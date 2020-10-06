В России разрабатывают промышленный стандарт для профилактики коронавируса

В России разрабатывают стандарт для обеспечения безопасности производства, который фокусируется на предотвращении распространения COVID-19 среди сотрудников. Инициатором проекта выступил резидент Фонда «Сколково» – компания VISITECH в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Идея представлена в треке «Новая технологическая политика».

Стандарт объединяет передовые и эффективные практики в части обеспечения охраны труда и промышленной безопасности, в том числе с учетом организации работы в условиях пандемии COVID-19. Авторы учитывают угрозу «второй волны» вируса и предлагают бороться с ней с помощью нескольких мер:

– Цифровые решения. Это цифровой документооборот, системы контроля социального дистанцирования, отслеживания использований средств индивидуальной защиты, инструменты для оперативного выявления инфицированных сотрудников и тех, кто с ними контактировал на предприятии.

– Свод знаний по организации безопасного и эффективного рабочего процесса на предприятии. Планируется создать Wiki-ресурс, который будет постоянно обновляться.

– Технологический шоу-рум на примере реального производства, где будут собраны лучшие решения против COVID-19.

– Обучающая платформа. Это обновляемая подборка лучших обучающих материалов в области охраны труда, промышленной безопасности и эффективной организации рабочего процесса. Первый блок обучения будет посвящен борьбе с распространением COVID-19 на производстве, уже готовы обучающие видеоролики и учебные материалы.

– Еженедельный дайджест статей с новой информацией по темам охраны труда и промышленной безопасности, примеры успешных внедрений и практик, новые данные и исследования и многое другое.

– Онлайн-инструментарий по охране труда и промышленной безопасности. В него входят, к примеру, онлайн-система проведения аудитов производств, онлайн-формы для тестирования персонала и другие.

– Экспертный совет для обмена опытом и разработки предложений для безопасности и эффективности производства.

– Координация масштабных проектов за счет экосистемы. Контакт между предприятиями и государством, технологическими компаниями-исполнителями и экспертами позволит реализовать проекты ранее недоступных масштабов.

Внедрение всего стандарта запланировано на осень.