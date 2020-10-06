Третья киргизская революция: Почему взбунтовалась республика, кому это выгодно и чего ждать дальше

Массовые протесты в центре Бишкека начались после объявления итогов парламентских выборов. Фото: EPA/ТАСС

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Массовые протесты в центре Бишкека начались после объявления итогов парламентских выборов. Учитывая, что Киргизия парламентская республика, голосование было во многом решающим. Победу одержали 2 дружественные президенту Сооронбаю Жээнбекову партии "Биримдик" (в ней состоит брат главы страны) и "Мекеним Кыргызстан".

Представители остальных 13 партий (11 из них не прошли в парламент) вышли на центральную площадь. Начались столкновения с полицией под светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. В итоге протестующие подожгли здание правительства (здесь его называют «Белый дом»), взяли штурмом Госкомитет нацбезопасности, чьи сотрудники вышли с поднятыми руками и криками «Мы с народом».

Был освобожден из тюрьмы экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Пострадало 590 человек, 1 погиб.

ИЗ-ЗА ЧЕГО НАЧАЛИСЬ ПРОТЕСТЫ

Трудно ответить коротко. Здесь, как и в Белоруссии, совпали много причин. Это и коронавирус, заставивший многих киргизов вернуться с заработков из России домой, где нет ни работы, ни денег. Это и усталость от бесконечных коррупционных скандалов, в которых оказались замешены некоторые политики, приближенные к президенту (например, бывший замглавы Таможенной службы Раимбек Матраимов, обвиняемый в вывозе из страны $700 миллионов).

Но спусковым крючком стала неуклюжая попытка киргизских властей зачистить парламент от депутатов бывшего президента Атамбаева, представлявших Север страны. Когда победу на выборах одержали партии Юга, обострилось древнее для Киргизии и очень опасное противостояние северного Бишкека с южной «столицей» Ош.

Северяне вспомнили, что выборы прошли с вопиющими нарушениями (партии, действительно, открыто скупали голоса) и потребовали их отмены.

Соперничество регионов подтверждается, кстати, и расколом элиты. В отставку уже подал мэр Бишкека и губернаторы северных провинций, тем самым поддерживая революционеров.

А руководители Юга остались на своих постах и пытаются провести митингу в защиту действующего президента.

Спусковым крючком стала неуклюжая попытка киргизских властей зачистить парламент от депутатов бывшего президента Атамбаева, представлявших Север страны. Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ ЗА ОДНУ НОЧЬ ПОЛУЧИЛОСЬ ТО, ЧТО У БЕЛОРУСОВ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ЗА ДВА МЕСЯЦА?

Тут и менталитет, и обычаи. У киргизов нет той патологической законопослушности, которая в крови у белорусов. Поэтому 5 тысяч киргизов за ночь сделали то, что не смогли за 2 месяца 100 тысяч выходящих на мирные митинги белорусов. Каждый из бунтующих киргизов сразу шел до конца - к свержению власти. И каждый понимал, иначе он окажется в тюрьме. Вероятно, потому у киргизов такая бескомпромиссность и жестокость. Омоновцев здесь избивают яростно, и те обычно быстро сдаются на милость победителя — иначе могут и убить.

Один из свергнутых президентов Киргизии Бакиев решил в свое время стрелять в протестующих. Но только подлил масла в огонь. Киргизы буквально охотились за силовиками, к счастью, президент во время бежал из страны.

К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

Ничего необычного для Киргизии не произойдет.

Вероятно, нынешний президент все-таки лишится своей должности, потому как революционные киргизские обычаи не предусматривают переговоров. Здесь — кто захватил Белый дом, тот и взял власть.

Скорее всего будут объявлены парламентские (и сразу же вместе с ними президентские) выборы еще до конца этого года.

Южане вряд ли будут сражаться с Севером, так как там тоже нет большой любви к почти свергнутому главе и так же, по обычаю, смирятся.

До первого, конечно, удобного случая вернуть к власти своего.

Кроме того, страна, пережившая за 15 лет уже 3 (!) революции, привыкла - когда элитам надоедает играть в политические шахматы, они разбивают сопернику головы доской. Интересно, что нежелание местных силовиков до конца защищать действующую власть приводит к парадоксальному эффекту — бегство президентов (Акаева в 2005-м, Бакиева в 2010-м), их заточение в тюрьму (Атамбаев в 2018-м) и многократный захват Белого дома (его грабят и жгут каждый раз) не влияет кардинально на жизнь страны. Наоборот, элитный передел дает населению эйфорию с надеждой на справедливую власть и решительную борьбу с коррупцией, что, кстати, поначалу и происходит, но быстро затухает в поделенной кланами стране.

ВЛИЯЮТ ЛИ НА СТРАНУ ИЗВНЕ?

Если учесть, что само правительство Киргизии получает иностранные гранты, влияние безусловно есть. Как говорят местные эксперты, в стране действует несколько сотен некоммерческих организаций, сфера которых охватывает все сферы жизни страны – от политики и безопасности до сельского хозяйства и сохранения … шаманских практик.

Причем киргизские власти пытались с этим бороться и даже провести через парламент Закон об иностранных агентах. Но каждый раз партии (тоже сидящие на грантах) голосовали против.

И все-таки влияет ли условный Запад или Турция (киргизы — тюркоязычный народ) на сам протест — вопрос сложный. При смене правительств обычно ничего не меняется ни во внешней, ни во внутренней политике, потому как откровенно прозападных или пророссийских партий здесь не наблюдается. Как и самих партий в принципе. Они здесь обычно «одноразовые», под какой-то проект или продвижение интересов конкретного клана. Поэтому если кто-то извне играл бы в «киргизские игры», то трудно представить — на кого бы он поставил. И главное — зачем? Деньги все равно бессмысленно распилят. Да и главный сейчас вопрос:

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИИ

И снова парадокс — почти ничего. При всей своей необузданности киргизы очень практичны во внешней политике, и у элиты есть железный консенсус — с Россией ссорится нельзя. Там работают треть трудоспособного населения страны, оттуда идут преференции в рамках Таможенного Союза.

Именно поэтому Бишкек закрыл американскую авиабазу Манас.

В стране остался лишь один иностранный военный объект — российская авиабаза Кант.

Северяне вспомнили, что выборы прошли с вопиющими нарушениями (партии, действительно, открыто скупали голоса) и потребовали их отмены. Фото: EPA/ТАСС

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РУССКИХ

В Киргизии живет 365 тысяч русских, преимущественно на севере - в Бишкеке и Чуйской области. И конечно, эти события, мягко говоря, не радуют наших соотечествеников из-за роста, например, уличной преступности. Но никогда в Киргизии революции не превращались в преследование русских (в отличие от конфликта с узбеками на Юге, например). К нашим людям киргизы исторически относятся дружелюбно, не даром здесь популярны разговоры о вхождении в состав РФ.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет с русскими в Киргизии после новой революции?

В республике сейчас живут более 350 тысяч этнических русских(подробности).

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МНЕНИЕ

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