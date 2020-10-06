Сергей Бурунов: «Почитайте на досуге про эмоциональную незрелость, многое о себе поймете. Я вот, например, много в себе осознал!»

Под Москвой завершаются съемки нового проекта авторов «Горько!» и «Звоните ДиКаприо». Фото: Hype Films

Режиссер Жора Крыжовников всю жизнь снимал фильмы про семьи, в которых царят крайне сложные отношения. И его режиссерский дебют «Горько!», оказавшийся одним из лучших российских фильмов 2010-х, и «Горько-2», и «Самый лучший день», и мини-сериал «Звоните ДиКаприо», и «Лед-2» - куда ни ткни, все было или про братьев, или про отцов и дочерей, или про матерей и сыновей, или про мужей и жен, или про женихов и невест, или про все это в комплекте.

Следующий его проект логичным образом называется «Родные», его герои - семья из Архангельской области. Главе семьи приходит в голову фантазия съездить на Грушинский фестиваль, где он когда-то, много лет назад, встретил свою жену, но при этом так и не выступил на сцене со своей песней. Теперь неосуществленная мечта во что бы то ни стало должна исполниться. Всем членам семьи приходится подчиняться его капризу - и все едут на машине в Самарскую область, по дороге останавливаясь в Москве и Саратове.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крыжовников (его настоящее имя - Андрей Першин) - продюсер фильма и соавтор сценария (автором идеи стал тот же Алексей Казаков, с которым он написал «Горько!») Фильм компании Hype Films ставит Илья Аксенов, недавно выпустивший сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Но и Крыжовников, и Казаков тоже бегают по съемочной площадке и контролируют процесс - явно не хотят выпустить сценарий из рук.

Самарскую область снимали в Подмосковье, в нескольких километрах от Звенигорода, на берегу Москва-реки (которая в этом месте совсем узенькая и скромная). В воде соорудили сцену в форме гитары - на ней традиционно выступают участники настоящего Грушинского фестиваля. На поле свежескошенной ржи установили туристические палатки, а также множество ларьков, якобы торгующих всякой всячиной - от пряников до гитар и бюстов Ленина. К вечеру на съемки (а концерт снимался ночью) приехала массовка - около тысячи человек. Пока не началось столпотворение, журналисты успели поговорить с исполнителями главных ролей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ТРЕСКУНОВ - СЛИШКОМ УМНЫЙ ПАРЕНЬ ДЛЯ АРТИСТА»

Сергей Бурунов мечтал поработать с Жорой Крыжовниковым давно, и не скупится на комплименты в его адрес. «Это чистое вдохновение, счастье, радость. Андрея Николаевича я знаю долгое время, знаю путь, который он проделал, и не устаю восхищаться тому, как он растет, обрастая знанием! Он один из немногих режиссеров в нашей стране, кто умеет по-настоящему работать с артистами».

До того у Бурунова была мечта поработать с Никитой Михалковым, сбывшаяся только отчасти - он снялся у него «Утомленных солнцем-2», но в эпизоде. В «Родных» он играет главную роль, и к своему герою относится сурово:

- Павел Михайлович Корноухов - самодур. Абсолютный домашний тиран. Проблема у него очень серьезная: он - эмоционально незрелая личность. От этого страдает вся его семья, все его близкие. Почитайте про эмоциональную незрелость на досуге, многое про себя откроете! Я, по крайней мере, почитал, и очень многое про себя осознал… «Родные» - комедия. Но трагедия в этой комедии - в том, что меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Самодурство моего героя травмирует в первую очередь его детей. Такие родители, как он, все время пытаются сделать, как лучше, а получается, как всегда. И на подсознательном уровне эти травмы передаются, как колесо Сансары.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отца Павла Корноухова играет Сергей Шакуров. Он относится к своему экранному сыну куда легче: «Он просто непутевый и плохо управляемый». А семья персонажей ему кажется очень позитивной. И фильм - оптимистическим: «В сценарии есть окно в завтра, есть перспектива для героев, надежда. Нет крышки, которая захлопнулась, как в колодце. Светлая история».

К своим партнерам он тоже относится с большой симпатией. Внука его героя играет Семен Трескунов - по мнению Шакурова, «умный парень, слишком умный для артиста. Одновременно читает по три книжки! Почти как я во время коронавируса. Он очень толковый, его, скорее всего, в режиссуру потянет, как только ему надоест все это шутовство. А Сергей Александрович Бурунов - очень талантливый и трудолюбивый, очень хорошая школа заложена в нем! Он всегда готов к съемке, не бывает такого, чтоб он чудил, или что-то у него не получалось».

Внучку Шакурова играет 22-летняя певица Лиза Гырдымова, известная как Монеточка. «Она очаровательная», - замечает Сергей Каюмович. - «Талантливая, на мой взгляд. Очень чувствительная, а, значит, понимает, что к чему!»

Фото: Hype Films

«Я БЫЛА ДОХЛЕНЬКАЯ И ХИЛЕНЬКАЯ, А ПОСЛЕ СЪЕМОК НАУЧИЛАСЬ ВОССТАНАВЛИВАТЬ СИЛЫ»

Раньше Монеточка в кино никогда не снималась, и, кажется, не планировала. Но роль в «Родных» в каком-то смысле была написана под нее: когда Алексей Казаков придумал героиню и предложил ее Крыжовникову, тот сразу сказал, что ее должна сыграть именно Лиза. И дальше персонажа разрабатывали с мыслями о Монеточке.

Лиза на этих съемках ведет себя очень непосредственно - дает интервью, усевшись вместе с журналистами прямо на стерне.

- Мне работать, с одной стороны, очень комфортно и интересно, меня очень поддерживает режиссер. Мне очень нравится сценарий, в нем очень много смешного, на съемках мы хохочем каждый день. А с другой стороны, все-таки приходится очень тяжело. Снимаем то ночью, то в дождь, то в жару, то в холод. То комары, то спать хочется… Съемки проходили то в Липецке, то в Твери, то вот здесь… Где мы, кстати? (Оглядывается). В общем, очень странные условия. Я пошла по врачам - и оказалось, у меня от стресса подскочили все данные анализов. Тут большой коллектив, разные люди, и не все они сами друг друга выбирали. Я стараюсь быть веселой и дружелюбной со всеми, и вроде бы у меня получается, - но все равно, така-ая обстановочка создается на второй месяц!

Я перед съемками занималась с коучем всякими актерскими упражнениями. И благодаря им и работе на площадке впервые начала воспринимать свое тело и свой голос как какой-то аппарат, механизм, которым можно управлять. У меня недавно была фотосессия для обложки альбома. Раньше я была дохленькая, хиленькая, просила, чтобы сессия длилась четыре часа максимум. А в этот раз она затянулась на восемь часов. В какой-то момент все начали выть и стонать, а я, наоборот, была веселая. Я теперь могу - раз! - тихонечко прилечь в гримерочке на 15 минут и восстановить силы. Раньше я этого не умела.

- А какие у вас отношения с бардовской песней?

- Мне вообще нравится эта культура. Когда я только начинала петь свои песни, мне было очень сложно найти кумиров среди женщин. Я очень люблю хорошие тексты, стихи в песнях, для меня это важнее, чем музыка и аранжировка. Среди мужчин можно найти много рэперов с хорошими текстами, а что касается женщин - я обратилась к бардовской песне, слушала, например, Елену Касьян.

Фото: Hype Films

- Герой Сергея Бурунова, насколько я понимаю, третирует вашу героиню, издевается над ней?

- Он хочет ей добра, он всегда хочет, как лучше, и считает, что знает, как надо поступить, чтобы ей было хорошо. Просто это имеет мало отношения к реальности, к ее внутреннему миру, ее переживаниям. И моя героиня не может давать полноценный отпор. Для нее музыка является спасением.

«Родные» выйдут в прокат в начале 2021 года.