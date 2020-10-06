Что будет с русскими в Киргизии после новой революции?

Участники уличных протестов у правительственного здания в Бишкеке, 6 октября. Фото: REUTERS

После каждого нового бунта в Киргизии возникает вопрос: а что теперь будет с русским населением? Не начнутся ли погромы на национальной почве?

Я сам когда-то жил в Киргизии. Родился в славном городе Фрунзе (теперь это Бишкек), в детсад там ходил. И в школе нас там учили, что СССР - союз братских народов. А потом бац и оказалось, что учебники врали.

Откуда вообще в Киргизии взялись русские? Это потомки «столыпинских» переселенцев и казаков. Внуки красных романтиков, ехавших помогать братским народам в довоенные годы - учителей, ученых, инженеров, строителей. Дети спецов, вместе с заводами эвакуированные сюда в Великую Отечественную, да так здесь и оставшиеся.

Жестко было в начале 90-х, когда началось: «Езжай в свою Россию». Не с трибун кричали, на улицах. До русских погромов тогда не дошло. Но этого было достаточно, чтобы очень быстро пошла первая волна отъезда славян из Средней Азии.

Я тут недавно нашел старое фото своего 1«а» класса. Ну, знаете, - виньетка со смешными детскими рожицами. Невольно обратил внимание: из 32 учеников было 5 киргизов, 2 немца, 1 казах, а остальные - с русскими и украинскими фамилиями. Если в конце 80-х в Киргизии жили около 1 миллиона этнических русских (и больше 100 тысяч украинцев, которых тут тоже все считали русскими), то по переписи 2018 года осталось 350 тысяч - чуть больше 5% населения...

Нынешние «киргизские русские» стараются держаться подальше от политики. На революции не ходят. Камнями в милицию не швыряют. В большом бизнесе или органах власти русских тоже почти нет. В парламенте Киргизии - на 120 человек всего 3 депутата со славянскими корнями. Но и те, скорее, так, формально. Для национального разнообразия, так сказать.

То есть никакой конкуренции русские в Киргизии ни для кого не представляют. Но «фишка» любой из киргизских революций в том, что на бунты и восстания свозят людей из провинции. Киргизы - народ такой, боевой, неуправляемый. А национальная карта в паталогически бедной стране - беспроигрышный вариант для политиков…

При этом в Бишкеке всюду слышна русская речь. На любых вывесках надписи дублируются на двух языках. И в тихие времена туристов из России (а Иссык-Куль красив — честное слово!) здесь любят искренне. И кажется, что все спокойно. Ну, пусть так и будет.