Такси для тех, кому сложно передвигаться, и помощь фондам: Яндекс запустил постоянную социальную программу

Подопечные фондов могут теперь без трудностей добраться к врачу, съездить на реабилитацию, обучение и по другим делам Фото: пресс-служба Яндекса

Благотворительные фонды по всей стране помогают тем, кто оказался в трудной ситуации. Но часто фондам самим нужна помощь и поддержка - для того, чтобы добрых дел становилось больше.

Яндекс решил предоставить некоммерческим организациям свои сервисы и технологии и объявил о запуске постоянной социальной программы «Помощь рядом».

В программе - два основных направления. Первая - это бесплатные поездки на такси для маломобильных детей и взрослых. Подопечные фондов могут теперь без трудностей добраться к врачу, съездить на реабилитацию, обучение и по другим делам. На вызовы по программе приезжают водители с высоким рейтингом, а их труд оплачивается из средств Яндекса и пожертвований от компаний и частных лиц.

На вызовы по программе приезжают водители с высоким рейтингом Фото: пресс-служба Яндекса

Первыми поездками на такси смогут воспользоваться подопечные фондов «Подарок ангелу», «ОРБИ», «Перспективы», «Спина бифида», «Хрупкие люди» и «Дом с маяком».

Кстати, поддержать это начинание может каждый: Яндекс будет удваивать пожертвования, сделанные через сайт программы «Помощь рядом».

Второе направление программы - возможность фондам бесплатно пользоваться сервисами компании для бизнеса, которые помогают в решении рабочих задач. Так, с помощью Трекера можно вести учёт заявок и работать с документами, на Диске — хранить обучающие материалы и видеоролики, в Облаке — размещать веб-проекты для благотворителей, а через Телефонию поддерживать связь с подопечными и их родственниками. Доступ к сервисам получили 44 фонда.

В компании отметили, что понять специфику работы благотворительных фондов им помог во многом именно этот год и введенные из-за пандемии ограничения. Ведь именно в 2020 году фондам пришлось очень непросто и потребовалась особая поддержка.

- В этом непростом году мы много сотрудничали с благотворительными фондами и в деталях узнали, как устроена их работа. Фонды сопровождают своих подопечных на каждом шагу: консультируют, помогают собрать документы, заботятся о том, как человек будет добираться до места лечения. С нашей помощью они смогут решать многие задачи быстрее, - отметила руководитель программы „Помощь рядом“ Ольга Никитушкина.

Организаторы обещают, что в будущем у программы появятся новые направления и новые фонды-партнеры Фото: пресс-служба Яндекса

Постоянная программа «Помощь рядом» выросла из одноимённого проекта, который Яндекс запустил весной 2020 года. С марта по сентябрь бесплатными поездками на такси воспользовались 12 000 врачей и медицинских работников, 13 411 доноров крови. Вместе с организациями-партнёрами компания доставила нуждающимся 56 128 продуктовых наборов и готовых обедов. Транспортом обеспечили и сотрудников благотворительных фондов. Яндекс вложил в проект 250 миллионов рублей.

Организаторы обещают, что в будущем у программы появятся новые направления и новые фонды-партнеры. Кстати, подать свою заявку на участие может любое НКО. Для этого нужно пройти верификацию у партнёров — фонда «Друзья», который выступает стратегическим консультантом программы, и Теплицы социальных технологий.