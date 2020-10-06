«Это угробило Украину!»: Мишустин пообещал изучить возможность частичной отмены контрсанкций против незалежной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник в Белом доме премьер Михаил Мишустин принимал председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Как рассказал Медведчук, украинцы страдают из-за потери экономических связей с Россией и хотят отмены санкций.

- Когда Украина присоединилась к санкциям ЕС против России, она пошла по ложному пути, - заявил Медведчук.

- Не мы это начали, практически в одностороннем порядке эти санкции были реализованы украинской стороной и, к сожалению, не только против соответствующих юридических лиц, физических лиц, но и против целых секторов экономики, - ответил Мишустин.

И привел статистику. Из-за санкций товарооборот между Россией и Украиной упал в четыре раза.

Как заметил Медведчук, из-за введенных Россией ограничений на экспорт на Украине особенно пострадали такие отрасли, как машиностроение и сельское хозяйство.

По его словам, предприятия закружены на 15-10 процентов, потеряно более 150 тысяч рабочих мест. Главным рынком сбыта для этих предприятий была Россия, теперь же готовую продукцию стало некуда отправлять.

- Я верю, что настанет момент, когда мы пойдем по пути отмены этих дурацких санкций, которые угробили Украину, - заявил Медведчук и попросил Мишустина хотя бы частично отменить контрсанкции в отношении незалежной.

Мишустин в ответ заметил, что столкнувшись с санкциями, Россия сделала упор на импортозамещение и уже не страдает от отсутствия на своем рынке украинских товаров. Их заменила продукция из стран Евразийского экономического союза (в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

- Но, понимая, что нужно двигаться дальше, я обещаю: мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти решения, если это будет возможно, - пообещал Мишустин.

Как отметил премьер, он уверен, что абсолютное большинство россиян очень тепло, по-братски относятся к украинцам и хотят возвращения добрососедских отношений между двумя странами.