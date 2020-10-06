В Кремле рассказали, как Путин проведет день рождения

Президент Владимир Путин. Фото: REUTERS

В среду президенту России Владимиру Путину исполнится 68 лет. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, как Путин собирается праздновать эту дату.

- В первой половине дня у него запланировано больше десятка телефонных разговоров, потом будут внутренние дела и встречи, - перечислил Песков. - А во второй половине дня, наверняка, будут и друзья, и родные, как это традиционно бывает.

Спикер Кремля уточнил, что пока в списке желающих поздравить Путина с днем рождения нет Дональда Трампа, но он может там появиться. Кроме того обязательно будут соблюдены все нормы безопасности, действующие при пандемии коронавируса.

Во многом из-за эпидемии Путин в этот раз отпразднует день рождения дома. Хотя в былые годы неоднократно брал выходной и выезжал в буквальном смысле на природу. Путин путешествовал по алтайским горам, по Туве и Хакасии, но 2020 год заставил изменить планы и остаться в Москве.