«Навыки мудрых»: опыт и знания в цене в любом возрасте

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

За последний год более 75 тысяч россиян старше 50 лет получили новую профессию, либо повысили квалификацию за счет государства – в рамках федерального проекта «Старшее поколение» под эгидой Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). Треть из них прошла профессиональную переподготовку по программам практического обучения, которые реализует Союз Ворлдскиллс Россия, организация, помогающая укрепить свои позиции на рынке труда в любом возрасте.

Подняться на очередную ступеньку по карьерной лестнице, несмотря на возраст, найти новую, более высокооплачиваемую работу, круто поменять жизнь, открыв собственный бизнес - именно за этим люди в возрасте 50+ приходят в колледжи и вузы, работающие по программе Ворлдскиллс 50+, или присоединяются к ним дистанционно под руководством экспертов высокого уровня.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В 2020 году из-за коронавируса в образовательные программы были внедрены технологии дистанционного обучения.

- Дистанционный формат стал особенно острой темой для проекта "50 плюс", – отметила в ходе форума начальник отдела аналитики и цифровых сервисов Академии Ворлдскиллс Россия Ксения Оруджова. – В федеральных центрах обучения были обучены более 1 тысячи человек из 77 регионов, почти 2,5 тысячи граждан были обучены дистанционно в своих регионах, еще более 7,5 тысяч человек прошли обучение по частично дистанционному формату. При этом 3 тысячи человек сдавали демонстрационный экзамен полностью онлайн.

Как рассказывают эксперты компетенций, возрастные ученики благодаря дистанционке меньше стесняются задавать вопросы, которые в очной форме обучения они считают «глупыми». А слушателям такой формат обучения дает плюсы: индивидуальный ритм работы, возможность многократного просмотра записей занятий, индивидуальную работу с экспертами.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Вот лишь несколько фактов, о которых рассказала на форуме «Навыки мудрых» министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова: у 63% выпускников Ворлдскиллс расширился, стал более интересным и разнообразным перечень задач, которые им доверяет руководство на работе, 12% получили прибавку к заработной плате, почти 7% сменили место работы и стали больше зарабатывать, 3% перешли из разряда наемных работников в разряд собственников бизнеса.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Почему умудренные жизненным опытом, состоявшиеся люди идут в эту программу, почему готовы совмещать повседневную работу с учебой? Как сказал почетный гость форума, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко, «люди старшего поколения говорят, что им важно наращивать свои компетенции, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке труда».

СЕРЬЕЗНЫЙ ВОЗРАСТ – СЕРЬЕЗНЫЙ РЕСУРС

Согласно данным свежего исследования, проведенного рекрутинговой компанией HeadHunter, «шанс натолкнуться на отказ в приеме на работу просто из-за указанного в резюме возраста после 50 лет увеличивается на 30%»: наниматели предпочитают молодых. Но, с другой стороны, сочетание у «возрастного» кандидата богатого трудового опыта со знанием современных технологий производства и управления – все-таки серьезный плюс в глазах потенциального работодателя. «Дизайн программы «Ворлдскиллс» предполагает, что все наши выпускники будут обеспечены работой - говорит Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. – И все 25 тысяч специалистов, о которых мы сегодня говорим, - все они трудоустроены. И несмотря на то, что нынешняя система образования ошибочно подразумевает, что новому можно учить только молодежь, наш опыт показывает: специалисты в возрасте старше 50 лет – огромный трудовой ресурс, который может быть одним из драйверов ускоренного технологического преобразования страны».

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

На сегодняшний день желающие пройти обучение по программам Ворлдскиллс могут выбрать одну из 125 профессий. Список этих профессий сформирован не случайно и предполагает их высокую востребованность на рынке труда, особенно в таких сферах как строительство, ИТ, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн. Причем возрастных ограничений для абитуриентов программ Ворлдскилл не существует: 30 процентов слушателей – люди старше 60 лет, более трех процентов – старше 70 лет, есть «студенты» старше 80 лет. «Мы рады тому, что фактический диапазон программы охватывает 30-летний интервал возраста, профессиональное долголетие не имеет возрастных границ», - подчеркнула заместитель генерального директора по подготовке кадров и директор Академии WorldSkillsRussia Светлана Крайчинская.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Как стать участником программы «Навыки мудрых»?

Для этого достаточно сделать три простых шага:

1. Зайти на сайт 50plus.worldskills.ru и выбрать интересующую Вас сферу, профессию и программу;

2. Выбрать подходящее для Вас место и группу обучения;

3. Зарегистрироваться и отправить заявку, заполнив анкету.

Внимание! Запись ведется на 2021 год.

Успехов!