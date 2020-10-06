После каждой революции в Киргизии начинается «махновщина»

Участники уличных протестов в Бишкеке, 6 октября 2020 г. Фото: REUTERS

В столице Киргизии - новый бунт с многотысячной толпой, ломанием ворот местного «Белого дома» (да, это из года в год любимая забава местных рэволюционеров), со стрельбой, ОМОНом и ранеными.

По официальной версии - это протест против результатов парламентских выборов. В парламент прошли лишь 4 партии из 16. Остальным, конечно, обидно.

При этом всем понятно, что беспорядки начались бы при любом раскладе. Потому что партии здесь выбирают, не топя за какие-то там их политические программы. Тут другое. Гораздо важней, откуда лидер партии, из какой местности, из какого рода - наш/не наш. А «наш» обязательно должен быть у власти. Почему нет-то?

Я знаю, о чем говорю. Я с расстояния вытянутой руки наблюдал, как в Киргизии толпа сметала президентов. Как разбегалась по углам милиция, срывая с себя форму (иначе забивали на смерть). И в городе начиналась анархия - мародеры разносили магазины, братва на джипах громила сейфы, а самые умные жгли оставшиеся без охраны архивы налоговой и прокуратуры.

СКИНУТЬ С ТРОНА ЗА ДВА ЧАСА

Новая «тюльпановая» революция? А почему, собственно, новая? Это все продолжение старой, которая то на какое-то время затихает, чадя, то разгорается с новой силой.

А как иначе, если толпа прекрасно помнит, что за последние несколько лет президентов дважды скидывали с трона всего за несколько часов?!

В 2004-м президент Аскар Акаев с семьей сбежал из страны, едва колонна митингующих сцепилась на площади с милицией и выставленными под камни солдатиками-срочниками.

В 2010-м президент Курманбек Бакиев почти также быстро потерял Бишкек (власть сопротивлялась чуть упорней и погибших было больше), а затем какое-то время держал оборону в родовом селе на юге Киргизии. Но в итоге тоже принял решение бежать (живет, кстати, в Беларуси - коллега Лукашенко подсобил).

Третий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев умудрился отработать весь срок. Но при четвертом президенте сам Атамбаев стал фигурантом уголовного дела о коррупции и получил 11 лет. Впрочем, в первую же ночь после бунта революционеры забрали его из СИЗО.

Словом, опять Бишкек кипит, клокочет, того и гляди снова сорвет с этого котелка крышку...

Протестующим удалось захватить здание парламента в Бишкеке. Фото: REUTERS

«ЭТО МОЯ КОМПАНИЯ! ЭТО МОЙ КАБИНЕТ!»

Если новый бунт чем-то и отличается от других, то только количеством «лидеров». У каждой из 11 бузящих партий свои боссы, свои фишечки. При этом за кулисами ждет своего часа другие группировки и «сольные исполнители».

Вот заголовки новостей первых часов после успешного штурма Дом правительства в Бишкеке:

- Неизвестные захватили офис компании «Кыргызалтын» (крупнейшая в республике горнодобывающая компания).

- Месторождение Джеруй (там добывают золото) захватили неизвестные.

- Кандидат в депутаты занял кабинет мэра Бишкека.

- Неизвестный заперся в кабинете министра здравоохранения (бывший глава бишкекской скорой помощи так пытался оттяпать новый пост!).

- Бывший журналист захватил Пятый канал (вот реально: пришел чувак с палкой и сказал, что будет новым гендиректором).

Такие новости поступают по пачке каждый час. Полная анархия и махновщина. Пока власти нет, твори, что хочешь!

СЕВЕР И ЮГ

И если вам кажется, что это какие-то совсем безнадежные люди захватывают сейчас кабинеты и чужие компании, вы просто плохо знаете киргизские реалии! После первой революции местный «политик» Нурлан Мотуев с группой вооруженных автоматами джигитов захватил целый угольный разрез, забирал себе все деньги от текущих продаж угля, не платил налоги. Возможно вы удивитесь, но этого товарища не могли выбить с объекта больше года! И что? И ничего. На следующих выборах он был кандидатом в президенты…

После каждого бунта новые люди захватывают новые портфели или бизнесы, расставляя вокруг себя людей из своего клана. И так по бесконечному кругу.

Прибавьте к этому особенности местной внутренней политики. Север и юг страны страны до сих пор пытались держать паритет. Акаев был с севера, скинувший его Бакиев - с юга. Затем страной рулил северянин Атамбаев. Нынешний президент Сооронбай Жээнбеков - южанин. Но он у власти меньше трех лет. А если его сейчас скинут и снова поставят человека с севера? В крупнейшем городе юна Киргизии, Оше, уже пошли митинги в поддержку Жээнбекова - мол, Бишкек, хватит бузить, а то мы к вам приедем.

Если все будет продолжаться в таком духе, тут и до реальной гражданской войны недалеко. Не дай бог, конечно.

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