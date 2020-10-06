Есть ли свет в конце очереди на бесплатную квартиру

Фото: Иван МАКЕЕВ

В советские времена квартиры «давало» государство. В очереди, как правило, приходилось стоять долго. Зато на решение квартирного вопроса можно было рассчитывать, и будучи «честным, но бедным». Сейчас система, по которой можно получить бесплатное жилье от государства и жить там на правах социального найма, тоже осталась. А в некоторых случаях полученную бесплатную квартиру даже можно оформить в собственность. Правда, помогать таким образом власти обязаны только определенным категориям граждан. А саму систему эксперты считают весьма запутанной.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ПОМОЩЬ

Список категорий граждан, которым государство обещает помощь, ежели они нуждаются в улучшении жилищных условий, совсем не маленький. По словам первого заместителя председателя комиссии по территориальному развитию Общественной палаты Светланы Разворотневой, всего таких категорий около 140. А то, как именно и на каких условиях им должны помогать, расписано аж в 46 различных нормативных актах.

Вот только некоторые основные категории, установленные на федеральном уровне (в регионах могут быть свои дополнительные программы):

- ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий;

- многодетные семьи (воспитывающие трех и более детей);

- молодые семьи (до 35 лет обоим супругам);

- военнослужащие (после определенного количества лет службы);

- прокуроры и следователи;

- сироты;

- молодые специалисты, работающие в селах;

- малоимущие (доходы ниже прожиточного минимума);

- жители Крайнего Севера, прожившие там более 15 лет и желающие переехать в более благоприятный регион;

- те, чье жилье признано аварийным;

- те, кто встал в очередь на улучшение жилищных условий еще до 1 марта 2005 года (с этой даты вступил в силу нынешний Жилищный кодекс) и до сих пор жилье не получил.

В большинстве случаев речь идет о совершенно разных программах и, соответственно, очередях на жилье. Скажем, отдельная очередь существует для тех, кто подпадает под условия программы «Молодая семья». Совершенно отдельная программа и свои условия — для переселенцев из аварийного жилья.

КАК ПОПАСТЬ В ОЧЕРЕДЬ

Как правило, нужно не только относиться к определенной социальной категории — скажем, к малоимущим или многодетным — но и быть признанным нуждающимся в жилье. Наиболее распространенное основание для этого - имеющаяся на каждого члена семьи жилплощадь ниже определенной нормы (в разных регионах она разная). Возможные варианты: жилье в установленном порядке признано непригодным для жизни, кто-то из членов семьи опасно болен и жить с ним невозможно (при этом другого жилья ни у кого из членов семьи нет) и т.п.

- Кроме того, люди, претендующие на бесплатное жилье, должны быть гражданами РФ и проживать в определенном регионе не менее установленного законом срока. Такой срок в каждом регионе устанавливается самостоятельно. Например, для Москвы это не менее 10 лет, - объясняет юрисконсульт онлайн-платформы Податьвсуд.РФ Эльвира Прусакова.

А ДОЖДАТЬСЯ РЕАЛЬНО?

Это больной вопрос. Во многом ответ зависит от того, в какой именно очереди вы вправе оказаться.

- Законодательством предусмотрены три очереди: внеочередная (очередь из тех, кто «вне очереди»), первоочередная и очередная, - рассказывает финансовый консультант Оксана Гайнанова. - Если, например, в семье родился третий ребенок, а она стоит в очереди по программе “Молодая семья”, то эта семья получит право на жилье в первоочередном порядке и переместится в очереди вперед, подвинув там всех остальных. А если гражданин потерял жилье в результате стихийного бедствия, он попадает в список на «вне очереди».

Вне очереди, в частности, получают жилье ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы, дети-сироты (когда им исполняется 18 лет), люди, которых расселяют из аварийных домов.

- Если ваша семья просто малоимущая и многодетная, возможность получения квартиры бесплатно может отодвигаться на непредвиденный срок, - предупреждает Эльвира Прусакова. - Кроме того, на протяжении всего времени, пока вы стоите в очереди как малоимущий, вам нельзя устраиваться на более высокооплачиваемую работу. Если ваша зарплата хотя бы на рубль станет выше прожиточного минимума, все ожидания будут напрасны, вы право на бесплатное жилье уже потеряете.

Потерять вы его можете и в других случаях. Например, если кто-то из членов семьи не дай Бог умрет — тогда площадь в расчете на каждого из оставшихся увеличится.

По данным Общественной палаты, среднее время ожидания в очереди на улучшение жилищных условий (это если у вас нет прав на внеочередное или первоочередное получение квартиры) сейчас составляет около 20 лет. Для тех, кто не понял: это именно время «стояния» в очереди на текущий момент еще не получившего заветные метры среднестатистического очередника. А сколько ему там еще надо простоять, чтобы все-таки получить квартиру — не подсчитано.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

Гораздо быстрее получится, если не ждать бесплатной квартиры, а взять полагающуюся от государства помощь деньгами. Основной вариант для тех, кто устал стоять в очереди, — субсидия на приобретение или строительство жилья.

Размер субсидии, как правило, зависит от времени, которое семья уже провела в очереди на жилье. А также, например, от наличия детей и их числа. В разных регионах правила на этот счет разные. Рассчитывается размер помощи в процентах от так называемой нормативной стоимости жилья. Эта самая нормативная стоимость высчитывается местными чиновниками и вполне может оказаться ниже рыночной.

То есть субсидия — это, конечно, хорошо, но, скорее всего, придется докладывать еще и свои деньги.

СЛОВАРИК «КП»

«Нуждающиеся в улучшении жилищных условий» и «нуждающиеся в жилых помещениях» - в чем разница?

И те, и другие, как правило, стоят в одной и той же очереди на жилье. А разница вот в чем. «Нуждающиеся в улучшении жилищных условий» - это те, кто встали на учет еще до 1 марта 2005 года, фактически по «советским» правилам (то есть не обязательно малоимущие, но ютятся в тесной неприватизированной квартире, где на каждого там прописанного приходится меньше нормы).

«Нуждающиеся в жилых помещениях» - те, кто встали на учет после 1 марта 2005 года и признаны малоимущими.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

А почему все так сложно?

К системе обеспечения бесплатным жильем у экспертов не меньше претензий, чем насчитывается категорий тех самых граждан, которым государство это жилье должно. Если коротко — система сложная (в чем вы наверняка убедились, прочитав хотя бы этот текст), а главное — неэффективная. Тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий за счет государства, в разы больше, чем квартир, которые власти в состоянии кому-то предоставить.

Казалось бы, почему бы не строить больше социального жилья?

- Основная часть нуждающихся в помощи — граждане с низкими доходами, обязанность обеспечить их жильем лежит на муниципалитете. А большая часть муниципалитетов у нас не имеют денег на то, чтобы строить жилье, - рассказывает первый заместитель председателя комиссии по территориальному развитию Общественной палаты Светлана Разворотнева. - При этом еще и все раздроблено. Например, если строится жилье на средства Фонда содействия реформирования ЖКХ, который отвечает за переселение из аварийного жилья, туда нельзя заселить сирот — потому что за них отвечают уже региональные власти.