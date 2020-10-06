«Главное, что разум на месте!»: новая жизнь и внешность Надежды Бабкиной после болезни

У Надежды Бабкиной впереди — горячая осень. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Надежда Бабкина наконец-то начала серию праздничных мероприятий к юбилею. Концерт состоялся в начале октября. Впереди – празднование со звездами, выход автобиографии, премьера спектакля. 70 лет Бабкиной исполнилось в марте. Но сначала празднование юбилея переносили из-за карантина, а потом народная артистка заболела коронавирусной пневмонией. Да так, что за ее жизнь боролись лучшие столичные доктора. Спасли. Теперь Надежда Георгиевна наверстывает упущенное с еще большей жаждой жизни.

Бабкина прекрасно выглядит. Даже повидавший многих Иван Ургант на днях, приветствуя в своей студии артистку, не сдержал эмоций: «Как же ты хороша, Надя!» С чувством юмора у Бабкиной тоже все в порядке, хотя говорила о важном. Подтвердила — после болезни с памятью все хорошо: «Это самое главное, что разум, слава тебе господи, на месте. А ведь все говорят, что там «после этого» птицы прилетают, ку-ку, му-му и все дела. А я-то все помню!»

У Надежды Георгиевны анализы продолжают показывать наличие антител. Артистка готова помочь больным переливанием плазмы с антителами: «На сегодняшней день я способна быть донором для многих у кого есть нужда в связи с этой заразой». Бабкина перед началом нового сезона в своем театре «Русская песня» прошла сначала реабилитационное лечение в клиническом госпитале «Лапино» - физиопроцедуры, гимнастика и другие методики поддержки организма. Затем побывала в санатории в Крыму, где также получала оздоровительные процедуры. Конечно, Надежда Георгиевна беспокоится и делится переживаниями с коллегами – последствия влияния коронавируса на организм переболевшего человека в перспективе не изучен. Но сейчас с самочувствием у Бабкиной все в порядке, голос вернулся, работоспособность как всегда – молодые завидуют.

Многие платья Бабкиной знатоки хотят приписать знаменитым дизайнером — но все они дело рук Ватолкина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Красный — любимый цвет Бабкиной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Будни у Бабкиной насыщены, но начинаются по традиции у стилиста – Надежда Георгиевна любит на работе выглядеть ухоженно и шикарно, поэтому по утрам заезжает к личному мастеру на укладку. А эксклюзивные наряды Бабкиной делает главный художник театра «Русская песня» Роман Ватолкин. Все яркие образы и на юбилейном вечере, и в «Вечернем Урганте» - его модных рук дело. Бабкиной идут яркие наряды, и теперь она чаще привычного подчеркивает талию – фигура позволяет. Надежда Георгиевна к весне за три месяца похудела на двадцать два килограмма. Вес не скрывала - 82 кг. А после месяца борьбы за жизни Бабкина, конечно же, еще исхудала. В больнице артистка сбросила десять кило. Так что теперь поддерживает форму. Помогает на работе – готовая диетическая еда.

Все наряды Надежды Георгиевны — дело рук Романа Ватолкина. На фото он с нарядами Бабкиной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Так удачно вышло, что как раз к началу юбилейных мероприятий, проявился окончательно эффект пластической операции Бабкиной. Незадолго до болезни артистка рассказала: «Я делала круговую подтяжку лица». Пластический хирург сообщил ей, что весь эффект после подтяжки будет на лице через год и восемь месяцев, а это осень текущего года.

Надежда Георгиевна и парик примерить может — все яркое ей к лицу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впереди у Бабкиной много мероприятий – празднование со звездами, презентация книги «Модная, народная», выпуск спектаклей. Кстати, в новом сезоне у Бабкиной премьера спектакля «Горько», где она играет мужчину. Идея объединить рассказы Зощенко и Чехова принадлежит худруку театра Надежде Бабкиной.

Талию Бабкина теперь подчеркивает поясами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бабкина обращается к москвичам и жителям других городов с просьбой соблюдать все рекомендации врачей, чтобы обезопасить себя от рисков заражения вирусом: «Руки почаще мойте, носите маски – хотя бы в общественных местах. Это же не шутка. Сделайте это для себя хотя бы».