Годы – не помеха мастерству

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Движение WorldSkills изначально было создано для того, чтобы профессиональное мастерство стало престижным среди молодежи. Показать юношам и девушкам, что человек тоже не правомерно уже – у нас куча компетенций айти, дроны всякие, станки с чпу (инженерная профессия практичесски) ну то есть это не про золотые руки - герой нашего времени и нашего будущего.

Во всем мире продолжают делать упор именно на молодых, но в России поняли: в соревнованиях профессионального мастерства интересно участвовать не только молодым специалистам. Участники чемпионата «Навыки мудрых» разрушают стереотипы и показывают, что люди и в50 лет, и старше остаются в строю, да еще дадут фору молодым.

И привлекли к нему людей старшего поколения, чтобы они делились богатым опытом и вдохновляли молодежь, показывая, каких вершин можно достичь в своей профессии.

«Навыки мудрых» - часть национального проекта «Демография». Они входят в состав федеральной программы Ворлдскиллс 50+ для тех, кто старше 50 лет, а также граждан предпенсионного возраста.

Хабаровск в финале чемпионата представляла преподаватель технологического колледжа Татьяна Романова в компетенции «Технология моды». Она соревновалась с 19 участниками, многие из которых находились в это время порой за тысячи километров. Дело в том, что в этом году из-за пандемии коронавируса чемпионат «Ннавыки мудрых» проходили в дистанционно-очном формате. Соревновательные площадки были оснащены видеокамерами, которые транслировали выступление участников в Центр управления соревнованиями. Оттуда эксперты следили за выполнением заданий и участвовали в оценке участников с помощью дистанционных технологий.

- Мне предложили принять участие в чемпионате. Я подумала, что это прекрасная возможность повысить свою квалификацию, ведь я – преподаватель, учу студентов. Знания и навыки, полученные во время подготовки к чемпионату, я смогу применить на практике, смогу лучше выполнять свою работу, - рассказала Татьяна Романова.

Она, несмотря на богатейший опыт, все равно заметно нервничала. Ведь главная сложность – в строгом регламенте соревнований: все этапы выполнения конкурсного задания были ограничены временными рамками. Не уложился – «не зачет».

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

- Готовясь к соревнованиям, мы с Татьяной Васильевной делали упор именно на точности и скорости при выполнении задания, - рассказала Надежда Выдрина, эксперт по компетенции «Технология моды», – Международные стандарты, по которым проводится чемпионат, очень строги, здесь соревнуются лучшие из лучших.

Конкурсным заданием для Татьяны Романовой и ее соперников стала юбка. Можно подумать, что же тут сложного? Не все так просто! У финалистов был всего час на построение лекал и четыре часа – на пошив.

- У этой юбки есть много декоративных, конструктивно сложных деталей. От того, насколько точно будут построены лекала, зависит вид готового изделия. Видите, какая кокетка? Видите эти карманы? А складки? – объясняя мне задание, Надежда Выдрина водила дужкой очков по фотографии. Эксперт еще раз напомнила: сложность не столько в самом изделии, сколько в ограниченном времени.

Пока Татьяна Романова занималась построением лекал, эксперт рассказывала о лаборатории, которая в дни финала стала соревновательной площадкой. На первый взгляд, обычная учебная комната с десятком швейных машинок и столами закройщика.

- Наш колледж с первых лет участвует в движении Ворлдскиллс. Когда наши студенты показали лучший результат в своей компетенции в России, правительство края решило нас поддержать – помогло с обновлением материально-технической базы, - рассказала Надежда Выдрина. – Нам помогли приобрести новые швейные машинки, соответствующие высоким стандартам Ворлдскиллс, и профессиональные столы закройщика. Такие, как у нас, не на каждой швейной фабрике есть.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Кстати, современные швейные машинки практически бесшумны. Моя мама работала на хабаровской швейной фабрике и рассказывала, что в пошивочных цехах приходилось перекрикивать шум. А здесь я видела, как Татьяна Романова что-то стачивает, но не слышала характерный стук – только слабое жужжание. На компьютерах вентиляторы громче работают.

Время соревнований подходило к концу, и даже я, сторонний наблюдатель, начала переживать: успеет ли наша конкурсантка? Мы видели, что она уже надевает готовое изделие на манекен, берется за паровой утюг и тщательно разглаживает юбку. Таймер отсчитывал последние минуты, секунды…

- Все, Татьяна Васильевна, стоп! Сдаем работу! – строгий голос эксперта отразился от стен и заставил конкурсантку на какой-то момент превратиться в студентку. Она передала эксперту эскизы изделия, лекала и развернула манекен так, чтобы было видно работу. После чего вышла из аудитории.

Эксперту еще предстояло тщательно сфотографировать все и передать фотографии жюри, чем она и занялась. А мы с Татьяной Васильевной пошли пить чай в преподавательскую.

- Я успела!, - радовалась она. – Волновалась, конечно. Много лишнего времени потратила на лекала, но потом выровнялась. Теперь остается ждать результатов.

Татьяна Романова не стала призером, но показала хороший результат, набрав 700 балов. За что и удостоилась специальной награды WorldSkills - медальона за выдающиеся достижения.

Ну а свою главную победу она одержала еще тогда, когда решила участвовать в чемпионате. Человек молод до тех пор, пока стремится к чему-то новому, хочет учиться, хочет делиться знаниями. И движение Ворлдскиллс Россия дает такую возможность.