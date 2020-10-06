"Выглядит это некрасиво": Кристина Асмус раскрыла свой диагноз

Кристина Асмус. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Асмус последнее время работает буквально на износ. Из-за напряженного графика актриса только за последний месяц несколько раз попадала в больницу. Сначала она рассказывала, что у нее внезапно пропал голос. А на днях огорошила признанием - бывшая жена Гарика Харламова раскрыла свой диагноз.

Кристина Асмус заставила всерьез понервничать поклонников. Актриса оставила в блоге сообщение, рассказав о своей беде. "Проснулась сегодня в пять утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок... Все лицо, шею и спину адски высыпало... А для меня, которая в буквальном смысле трясется над своей кожей, - это мало сказать катастрофа... На моей памяти за 15 лет съемок второй раз из-за меня отменяют смену", - написала бывшая жена Гарика Харламова.

Она сообщила, что поехала в клинику, чтобы сдать анализы и выяснить причину недуга. "Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз. Надеюсь, этот кошмар ненадолго...", - добавила артистка.

А спустя несколько часов Кристина раскрыла свой диагноз. "У меня оказался аллергический дерматит. Из-за чего конкретно, предположить трудно. Врач сказал, что наложились и адские графики, и принятие антибиотиков. Выписали кучу всего. Но главное - надо воздержаться от косметики", - резюмировала звезда.

Поклонники стали оставлять в адрес кумира слова поддержки. А некоторые даже признались, что столкнулись с такой же проблемой, как у Асмус. "Была такая же проблема, пил таблетки от аллергии. Еще назначали крем, но им не пользовался. Выздоравливайте". "Антибиотики убивают все живое, в том числе полезное. Дисбактериоз - частая причина аллергических реакций", "Выглядит это некрасиво", "Когда волдыри по всему телу, да еще чешется, - это ужасно", "Антибиотики еще та зараза. Вроде бы и лечиться нужно, но реакция не предсказуема. Я тоже пострадала однажды. Теперь пью их очень редко и много воды, чтобы побыстрей выходили из организма", "Это, скорее всего, из-за частного ношения маски... Будьте аккуратнее", - переживают фанаты.

Стоит отметить, что в 2019 году Асмус рассказала о роковом случае, который изменил ее жизнь раз и навсегда. Кристина всегда гордилась идеальной кожей. Однако во время очередных съемок визажист использовал кисти, которыми красил других актеров, и занес ей заразу. Лицо актрисы настолько было изуродовано, что она не могла сниматься. "10 лет назад мне занесли заразу. Несколько видов клещей. На лице был полный треш. Меня даже снимать не могли, не то что замазать весь этот ужас", - поведала актриса.

По ее словам, она целый год лечилась всем, чем только можно: "Но спас меня самый обыкновенный «Хлоргексидин». Может совпадение, не знаю, но после встречи с ним все нормализовалось".

От страха Асмус кардинально изменила свой образ жизни и просто помешалась на стерильности. Она буквально трясется над своим лицом. Кристина пользуется только минеральной косметикой, редко наносит тональный крем и годами не меняет средство для снятия макияжа. "Лицо для актера - его инструмент. Не увлажняю кожу ничем... Вообще. Заливаю лицо каждый день «Хлором» и не хожу к косметологу ни на какие процедуры. Распариваю лицо в ванной и сауне и никогда не умываюсь водой из-под крана!", - поведала артистка.

Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день. Она не ходит к косметологам. "По 100 раз в день спиртовыми салфетками протираю телефон. И даже брызгаю спиртом подушку в поезде, прежде чем лечь на нее. Да, я сумасшедшая. Но это работает, я крайне редко жалуюсь на свою кожу", - резюмировала актриса.