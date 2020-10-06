Эксперт по химоружию: Посмотрел на Алексея Навального - точно не «Новичок»

Алексей Навальный. Фото: REUTERS

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин посмотрел интервью Алексея Навального Дудю. Он послушал описанные оппозиционером ощущения во время "отправления" и усомнился, что это вообще был яд, и тем более «Новичок».

- Вполне возможно что и было какое-то вмешательство извне в организм оппозиционера. Но это явно не “Новичок”, - сказал kp.ru Игорь Никулин. - То, что он говорит и описывает очень смахивает на психотропные препараты. Потому что у «Новичка» совсем другая симптоматика и совсем другое действие. Блокируются нервный импульс, и человек просто перестаёт дышать. У него судороги должны быть, обильное слюноотделение, светобоязнь, паника. То есть симптомы совсем другие. Примерно тоже самое что мы увидели, когда травили брата Ким Чен Ина. Там картина классическая была.

Напомним, что спустя всего лишь полтора месяца после случившегося Алексей Навальный прекрасно владеет собой, своими словами и движениями. Подтверждение тому сегодняшнее 2-х часовое интервью журналисту Юрию Дудю.

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