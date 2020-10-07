Владимир Путин гордится званием полковника запаса

Президент Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Сегодня главе нашего государства исполняется 68 лет. Мы собрали несколько необычных фактов из его биографии. Некоторые из этих историй уже похожи на легенды. Но лично я ручаюсь (кстати, работаю - как журналист - с Владимиром Путиным с лета 1999-го) - все было именно так, как здесь написано.

1. ...Только один человек в мире может в Кремле подойти к президенту и запросто сказать: «Володя, тебе надо и отдыхать тоже. Отдыхаешь? А ты не врешь?» В ответ Путин улыбается и мотает головой. (Именно такой диалог однажды показало ТВ.) А разговаривать так с главой государства позволяет себе одна лишь Вера Дмитриевна Гуревич - она была классным руководителем будущего президента в Ленинградской школе N 193.

Владимир Путин и классный руководитель президента Вера Гуревич на торжественном приеме в Кремле, 2019 г. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

2. Вера Дмитриевна выпустила книгу «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя». Именно там она очень откровенно рассказала, как «взялась за Вову Путина»: «В пятом классе я сказала Володе - хватит лодырничать, берись за учебу». Именно эта учительница ходила домой к родителям Вовы. («Опять что-то в школе натворил?», «Что натворил мой разгильдяй?» - спрашивали мама с папой) «Четвёртый класс он закончил с двумя двойками - по рисованию и пению, - вспоминает учительница, - и был условно переведён в пятый класс, но это нисколько не волновало Володю». Ну, а потом он, конечно же, исправился...

Володя Путин в школе.

3. Если вам, уважаемые читатели, доведётся побывать в Питере, в Смольном - обязательно найдите кабинет с табличкой: «Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга». (см. фото) Эта вывеска, говорят обитатели Смольного, не менялась с тех пор, как за этими дверями в 1990-е работал Владимир Путин. Ну, разумеется, я тоже нашёл эти знаменитые двери и даже сфотографировался около них.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4. Кстати, в то время, когда в мэрии города на Неве появился этот невысокий, спортивного вида, всегда сосредоточенный человек, в бизнес-кругах (а их, по роду своей гражданской службы, курировал Путин) за ним укрепился, скажем, так - псевдоним «Штази» - по имени знаменитой разведки ГДР. Кличка эта имела окраску вполне позитивную - сотрудников КГБ (а бывших там, как известно, не бывает) уважали за четкость и оперативность в работе.

5. Мало кто знает, что Путину воинское звание не повышают уже... 20 с лишним лет - с тех пор, как он в конце 1990-х стал директором ФСБ и секретарем Совбеза. Летом 1999-го, за полтора месяца до назначения премьер-министром, будущий президент приезжал к нам в редакцию «Комсомолки» на улицу «Правды», 24. Мы спросили тогда у Путина - какое у него звание? Он сказал: «А Николай II кем был? Полковником... И не стыдился этого». И ещё добавил: «Погоны генерала надо заслужить». А на вопрос: как же он командует генералами, ответил: «Мы - коллеги. Нормально работаем». Кстати, когда я визировал то интервью у Владимира Владимировича на Лубянке, он, читая текст быстро, на ходу, внёс только одну правку, получилось: «Полковник запаса». Из этого акцента я и сделал вывод: он очень гордится этим званием.

1998 год. Владимир Путин - директор Федеральной службы безопасности. Фото Игоря Зотина и Бориса Кавашкина /ИТАР-ТАСС/

6. А теперь - кто, без подготовки, ответит - сколько у Путина государственных - только отечественных, зарубежных-то много - наград? Сдаётесь? Всего две. Советский орден «Знак Почета» (награждён в 1988-м) и российский - орден Почета - удостоен 12 марта 1996-го «За заслуги перед государством и большой вклад в обустройство таможенной границы с государствами Прибалтики».

7. Однажды в Кремле, после того, как президент вручил ордена и медали выдающимся россиянам, я спросил: «Владимир Владимирович, скажите, а почему самого президента не награждают? И вообще - когда-нибудь все-таки наградят?» Путин, похоже, сначала не собирался отвечать на этот странный вопрос и даже отвернулся. Но потом все же сделал шаг назад к корреспонденту «Комсомолки»: «Почему меня не награждают? Так я уже награжден. Меня же избрали президентом России. Лучше награды и не придумаешь».