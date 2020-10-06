Сентябрь 2020 в России стал самым теплым в истории - повторит ли рекорд октябрь

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето в этом году продолжалось, можно сказать, четыре месяца вместо трех: сентябрь 2020 в России оказался не просто аномально теплым, а самым теплым за всю историю метеонаблюдений - то есть за 130 лет. До этого рекордсменом был сентябрь 2016 года.

Да, речь идет о средней температуре на всей огромной территории нашей страны. Если смотреть в другом масштабе, каждый регион отдельно, картина будет пестрая. На Алтае и Камчатке сентябрь был вообще холоднее климатических норм, делятся с "КП" подробностями в Гидрометцентре России. Самые заметные отклонения от нормы в теплую сторону - на севере России, как в европейской, так и в азиатской части, а особенно в Арктике.

В Москве минувший сентябрь рекордов не побил, но занял почетное третье место по теплу со среднемесячной температурой на 2,9 градуса выше нормы. А в лидерах, кстати, сентябрь далекого 1938 года, напоминают в центре "Фобос".

Необычайно теплым начало осени было и в Западной Европе, и на Ближнем Востоке, и в Индии. По средней температуре во всем Северном полушарии сентябрь 2020 теперь делит звание самого теплого первого месяца осени с прошлогодним сентябрем.

Каким будет октябрь? Может, тоже рекордным? По прогнозу Гидрометцентра России, и середина осени порадует - в большинстве регионов России октябрь окажется на 1 - 2 градуса теплее, чем обычно.

В Москве всю первую неделю октября стоит идеальная золотая осень - с солнцем, 20-градусной теплынью днем и пока без ночных заморозков. Погода сейчас на 5 - 6 градусов теплее климатических норм.

- Такая приятная аномалия сохранится как минимум до 14 - 15 октября, - обнадеживает читателей "КП" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Вплоть до пятницы. 9 октября, днем +20…+21 градус, хотя местами уже возможны небольшие дожди. Начиная с выходных станет прохладнее, днем не выше +18. Но для второй декады октября это прекрасно.