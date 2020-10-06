Путин рассказал, что делает его счастливым

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Агентство ТАСС решило возобновить показ многосерийного интервью с Владимиром Путиным, прерванного в начале года из-за сильно изменившейся информационной повестки. И вот в среду в свет выйдет отложенная новая серия, в которой речь пойдет про семью президента.
Про свою личную жизнь Путин предпочитает не говорить публично, оберегая покой родных. Но теперь он рассказал о своем отношении к внукам. Впервые про то, что стал дедушкой, президент заявил корреспонденту «КП» Александру Гамову несколько лет назад.
- Есть у меня внуки. И я счастлив, - признался Путин в этот раз. - Они очень хорошие, сладкие.
Кроме этого в выпуске глава государства расскажет о своих дочерях и ответит на вопрос о самой большой личной утрате.
Интервью будет опубликовано в среду в 10:00.
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