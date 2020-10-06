Врач рассказал, как связан мультисистемный воспалительный синдром и COVID-19

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На днях центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) заявил о том, что мультисистемный воспалительный синдром, который раньше отмечали у детей, выздоровевших от COVID-19, стали наблюдать и у взрослых, излечившихся от коронавирусной инфекции. Действительно ли опасный синдром – одно из заболеваний, следующих за COVID-19, и готовы ли врачи к его лечению? Об этом kp.ru рассказал врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили.

MIS-A (мультисистемный воспалительный синдром у взрослых, - прим. ред.) не является специфическим осложнением только лишь новой коронавирусной инфекции, это достаточно известное состояние, которое может проявляться и при некоторых других заболеваниях, говорит эксперт.

Действительно, еще в самом начале пандемии COVID-19 появились первые сообщения о развитии мультисистемного воспалительного синдрома у детей, и на данный момент только в США зарегистрировано 935 случаев, 19 из которых закончились летальным исходом. Более того, были серьезные опасения, что он представлял собой проявление синдрома Кавасаки – тяжелого системного воспалительного заболевания, при котором поражение сосудов сердца может приводить к инфарктам миокарда даже у маленьких детей, рассказывает наш эксперт.

- В апреле, мае и июне врачи в Великобритании и США начали регистрировать мультисистемный воспалительный синдром и у взрослых пациентов, описав, в общей сложности, 27 случаев. Но нам до сих пор не известна истинная частота развития этого состояния, поскольку во многих случаях оно остается нераспознанным. Врачи могут не проследить связь между его возникновением и перенесенной коронавирусной инфекцией, - поясняет врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили.

У взрослых MIS-A проявляется лихорадкой, признаками поражения различных органов (сердца, почек, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта), часто сопровождается сыпью. В особо тяжелых случаях возможно развитие острой сердечно-сосудистой недостаточности и шока.

Причиной развития MIS-A является сбой в работе иммунной системы во время коронавирусной инфекции, это проявляется в том, что она через какое-то время (от одной, до четырех недель, - прим. ред.) после заболевания начинает атаковать собственные органы и ткани организма.

Какие факторы предрасполагают к развитию мультисистемного воспалительного синдрома после COVID-19 у взрослых или у детей, врачи пока сказать не могут. Тем не менее, знают, как его лечить.

- Мы знаем, как лечить мультисистемный воспалительный синдром вне зависимости от вызывающих его причин, - говорит врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили. - Почему же он часто развивается именно после COVID-19? У нас все больше данных о том, что SARS-CoV-2, как незнакомый для человеческой популяции вирус, запускает новые и неизвестные ранее механизмы выраженной активации иммунной системы. Тем не менее, лечение системного воспаления практически одинаково в большинстве случаев, и не важно, чем оно вызвано. Как предотвратить развитие мультисистемного воспалительного синдрома? Думаю, что главное – понимать механизмы влияния коронавирусной инфекции на человеческий организм, правильно лечить пациента с COVID-19 во время самого заболевания и внимательно следить за его состояниям в течение как минимум месяца после выписки из стационара.

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