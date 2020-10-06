«Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» усилились к Лиге чемпионов

Зе Луиш возвращается в Россию, подписав соглашение с "Локо". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Локомотив»

Столичный «Локомотив» во вторник объявил, что заключил трехкратный контракт с Зе Луишем. 29-летний форвард из Кабо-Верди последний сезона провел в «Порту», где выиграл золото чемпионата и Кубок Португалии. А до этого, как мы помним, Зе Луиш четыре года играл за московский «Спартак», с которым в 2017 году стал чемпионом России.

По сведениям портала transfermarkt.com рыночная цена Зе Луиша - 8 млн евро. По сообщению инсайдеров «Локомотив» заплатил немного меньше.

«Зенит»

В то же время «Зенит» сообщил о подписании своего бывшего игрока Далера Кузяева. У Далера летом закончился с питерцами контракт, и он стал искать другие варианты продолжения карьеры. Но, судя по всему, достойных предложений из-за рубежа не последовало. На днях писали, что Кузяев, якобы, уже договорился с «Локомотивом», но все же в последний момент оказался в «Зените».

Игрок "Зенита" Далер Кузяев. Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Но и это еще не все. Питерцы также объявили о приобретении 23-летнего бразильского полузащитника Вендела, игравшего в лиссабонском «Спортинге». Представители португальского клуба сообщили, что получили за Вендела 20 млн евро, плюс бонусы.

«Краснодар»

Третий российский клуб, пробившийся в Лигу чемпионов, «Краснодар» тоже не стал сидеть сложа руки и заключил контракт с защитников Евгением Черновым, который в последнее время играл за «Ростов». Но ростовчане, не прошедшие отбор в Лигу Европы (проиграли «Маккаби»), устроили распродажу, отпустив сначала Эльдора Шомуродова в «Джеона» за 7,5 млн евро, а вот теперь и Чернова.

27-летний крайний защитник Евгений Чернов долгое время числился в «Зените», но играл в аренде в нескольких российских клубах. В 2019 году он стал свободным агентом и перешел в «Ростов» бесплатно. И вот теперь, по сведениям инсайдеров, ростовчане продали защитника за 3 млн евро.

Словом, наши клубы гуляют не на шутку. Впрочем, все они за попадание в групповой этап Лиги чемпионов получат по 15 млн евро, плюс различные бонусы. А ведь и каждая победа в ЛЧ на групповом этапе приносит 2,7 млн евро…

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