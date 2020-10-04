"Возьмите меня!": Лариса Гузеева заставила раздеться чужого мужа-миллионера

Как известно, Гузеева не скрывает, что в прошлом становилась причиной разводов мужчин с их женами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лариса Гузеева в свои годы легко даст фору молодым. Артистка молода душой, остра на язык и хороша собой. Зная силу своих женских чар, она решила применить их на чужом муже.

Лариса Гузеева уже несколько месяцев помогает россиянам обустраивать их быт в рамках шоу "На дачу!". В этот раз она стала гостьей в усадьбе семьи Бадаевых. На 26 сотках расположились два особняка - один родительский, а другой для сына Андрея. Бизнесмен несколько лет живет там с невестой.

Гузеева осмотрела владения Бадаевых, похвалила их за ухоженный газон и посадки. В какой-то момент 61-летняя телеведущая стала проявлять повышенный интерес к 52-летнему миллионеру. Она одарила мужчину комплиментами, начала его хвалить и всячески кокетничать, флиртуя с ним напропалую. "Тоже хочу такого мужа, как вы. Ваша жена, как говорится, пожила и хватит. Или возьмите меня еще одной", - предложила Лариса Андреевна.

Это не ускользнуло от зоркого глаза 52-летней Афет Бадаевой. "Между моим мужем и Ларисой - какие-то шуры-муры. Я бы даже это химией назвала", - взволновалась женщина.

Как известно, Гузеева не скрывает, что в прошлом становилась причиной разводов мужчин с их женами. Даже теперь, когда артистка нашла свое счастье в лице ресторатора Игоря Бухарова, она не прочь пустить свои чары в ход.

Лариса Андреевна предложила хозяину раздеться и продемонстрировать спортивное тело в бассейне. После чего игриво выпалила: "Андрей, я похожа на вашу козочку?".

Впрочем, скоро актриса отправилась готовить разносолы. Там она расспросила Бадаевых о семье. Они признались, что пережили кризисы, но это их только сплотило. Теперь они живут душа в душу и готовятся к долгожданным внукам.

Напомним, Лариса Гузеева не так давно поделилась малоизвестными подробностями брака с ресторатором Игорем Бухаровым. Телеведущая призналась, что в ее семейной жизни было множество кризисов и любовных треугольников. "Все всегда кого-то уводят! Думаете, я никогда никого не уводила? А потом говорила: он что, коза, что ли, что я его увела? Хотя, конечно, это я! И все для этого делала", - разоткровенничалась звезда. Она также отметила, что в жизни любой пары неизменно наступает кризис, когда супруги начинают заглядываться на других.

По словам Ларисы Андреевны, мужчина всегда будет любоваться женщиной, которая моложе его. "Вот сейчас я сижу, готовлю, убираю, мне вечно некогда, да и похожа не пойми на кого. И тут на работе какая-нибудь Люська появляется! Красивая, глазки накрашены, вежливая. Говорит: «Может вам чай или кофе?». Конечно, он подумает: какая приятная женщина, а моя вечно злая", - поведала Гузеева.