Анна Нетребко, Надежда Бабкина и Гарик Харламов исухдали из-за коронавируса

Надежда Бабкина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезды, которые переболели коронавирусом, выздоровели и уже вернулись к привычной жизни – демонстрируют обновленную фигуру. После болезни многие вынужденно исхудали – результаты у всех разные, кто-то потерял парочку кг, а есть похудевшие на 10 кг знаменитости. Главное – все они вылечились и вышли на работу.

70-летняя Надежда Бабкина на этой неделе дала юбилейный концерт, а перед этим вернулась с гастролей. У нее работа кипит и на ТВ, и в ее театре «Русская песня». Надежда Георгиевна выглядит шикарно – с утра перед мероприятиями заезжает к стилисту навести марафет, а потом на работу. Бабкина каждый день с модной прической, макияжем и в обновках. Минус размер – плюс новинки в гардеробе.

После лечения коронавируса, реабилитации к нам вернулась обновленная Надежда Георгиевна. Некоторые даже из-за этого выдвигали предположение о том, что Бабкина убрала лишний вес с помощью операции. «Ты можешь мне сказать, что такое липосакция?» - после такие нелепых слухов Бабкина обращалась к коллеге Александру Васильеву. «Это когда жирок отсасывают!» - объяснял Васильев Надежде Георгиевне. «Где же мне его взять?» - подыгрывала Бабкина.

Незадолго до болезни Бабкина за три месяца на диете сбросила 22 кг, благодаря чему стала весить 82 кг. Потом артистка боролось с коронавирусом, который протекал у нее в тяжелой форме. После больницы Надежда Георгиевна сбросила еще 10 кило. Цветущий внешний вид у Бабкиной теперь не только благодаря генетике – есть и еще один секрет. Накануне болезни артистка признавалась: «Я делала круговую подтяжку лица». Идеальный результат операции проявляется по словам пластического хирурга Надежды Бабкиной через год и восемь месяцев – как раз осенью 2020 года.

Олег Газманов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

69-летний Олег Газманов этим летом привез коронавирус с фестиваля из Белоруссии. Заразил супругу, поэтому лечились вместе. У музыканта болезнь протекала тяжелее, чем у супруги, поэтому он не только проходил лечение в больнице, но и исхудал. Газманов сообщил, что за время лечения потерял 6,5 кг. Артист уже вернулся к концертам, занятиям спортом. А сейчас отдыхает в Крыму в санатории.

Анастасия Ивлеева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

29-летняя Анастасия Ивлеева рассказала: «Десять кг, которые я сбросила, просто мешали жить». Настя отказывалась от поздних ужинов, старалась не есть калорийную пищу, но похудеть смогла после двух недель домашнего лечения от коронавируса. Питаться она не бросала, но аппетита практически не было, что поспособствовало уходу веса.

Гарик Харламов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

39-летний Гарик Харламов после недавнего развода стал еще более упитанным мужчиной в полном расцвете лет и сил. Вечерами он питался не дома, а все больше перекусывал фастфудом, в кафешках, во время вечерних посиделок у друзей – и еще поднабрал за весну. Но недавно Харламов заболел коронавирусом: и вот эта непредвиденная неприятная ситуация лишила Гарика на некоторое время аппетита. Похудел артист быстро и теперь щеголяет похорошевшим холостяком – сейчас задача перед гурманом сложная: сохранить приобретенную брутальность. Главное не набрать десять кг назад.

Анна Нетребко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

49-летняя Анна Нетребко и до болезни выглядела шикарно. Анна сообщила, что «перенесла ковидную пневмонию средней степени тяжести». Вылечили Нетребко в стационаре, артистка уже дома, а в эти выходные она с близкими и друзьями во время прогулки по Москве продемонстрировала обновленную после болезни фигуру. Анна отказалась от просторных вещей, подчеркнув талию – заметно, что звезда оперы похудела на несколько кг. Но главное, что Нетребко сообщила – она уже пробовала петь после излечения, и с голосом все в порядке.

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