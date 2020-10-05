Протесты в Белоруссии, последние новости на 5 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Первые водометы были замечены на проспекте Победителей примерно в 15:00. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Милицейские усиления в Минске начались еще с утра воскресенья 4 октября. Были закрыты многие торговые центры. А к обеду и центральные станции метро - «Площадь Победы», «Площадь Ленина», «Площадь Якуба Колоса» и другие. Военная техника, ОМОН и полицейский расположились у Стеллы, где обычно собираются протестующие, у здания Дворца Независимости и на других локациях в городе.

После 14:00 абоненты мобильных операторов стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет. Один из белорусских операторов А1 пояснил у себя на официальном сайте, что пропускная способность мобильного интернета снижена «в связи с распоряжением уполномоченных государственных органов».

Ближе к 17:00 толпа дошла до изолятора на Окрестина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Акция началась около 15:00. Люди стали собираться у отеля «Планета» и у дома профсоюзов. Здесь же и начались первые задержания.

Ближе к 15.00 организованные колонны из разных концов города стали двигаться к центру, в сторону стелы.

Первые водометы были замечены на проспекте Победителей примерно в 15:00. У стелы толпа не стала задерживаться и организованными группами люди разошлись в разные части города. Ближе к 17:00 толпа дошла до изолятора на Окрестина.

Акции протеста были и в других городах. В Гродно были задержаны журналисты местных издания Ольга Комягина и Катерина Гордеева. В РОВД была доставлена 13-летняя девочка, которая гуляла с отцом недалеко от центра. В Бресте задержали главного редактора журнала «Бинокль» Ксению Петрович. В Бобруйске четверых задержанных журналистов оставили в изоляторе до утра, завтра их будут судить за административное нарушение.

Ближе к 15.00 организованные колонны из разных концов города стали двигаться к центру, в сторону стелы. Фото: Иван Иванов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ

4 октября состоялся телефонный разговор между президентом Армении Саркисяном и Александром Лукашенко. Обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и в целом положение дел в двух странах. Лукашенко опроверг ранее появившуюся информацию о поставках военных грузов из Республики в Азербайджан.

Опубликованы новые правила аккредитации иностранных журналистов. Представлять СМИ в Белоруссии теперь сможет только резидент той страны, где это СМИ и зарегистрировано. И «на основе взаимности аккредитации могут быть лишены представители изданий тех стран, где применяются ограничительные меры в отношении белорусских журналистов».

У стелы толпа не стала задерживаться и организованными группами люди разошлись в разные части города. Фото: Иван Иванов

ОППОЗИЦИЯ

Член оппозиционного Координационного совета, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич опасается, что после поездки в Европу домой в Минск вернуться уже не сможет. «Власть уже предпринимала попытку арестовать меня. И она бы рано или поздно это сделала», -заявила она на конференции, посвященной открытие книжкой выставки в Италии.

РЕАКЦИЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

Владимир Зеленский планирует привлечь на работу в Киев белорусских IT-специалистов. Об этом он подписал соответствующий указ.

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