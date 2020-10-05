Закроют ли нас на карантин, почему упал рубль и можно ли умереть от насморка

Каждую неделю мы собираем статистику и подводим итоги: какие подкасты больше всего слушали на сайте Радио «Комсомольская правда». И вот что было в топе по итогам последних 7 дней.

1 место. Глава Роспотребнадзора Анна Попова: Мы уже знаем, как победить коронавирус

Эксклюзивное интервью Главного санитарного врача Радио «Комсомольская правда» лидирует с огромным отрывом. Ещё бы: на фоне подъема заболеваемости и возвращении ограничительных мер информация и первых рук - самая ценная. Поговорили о том, закроют ли всю страну на карантин, сколько масок сейчас производят в России, будут ли врачей заставлять прививаться от коронавируса и почему резко увеличилось количество заболевших (слушать)

2 место. Главный по иммунитету: как правильно получать витамин D

Ряд авторитетных экспертов заявляют, что осенне-зимний подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом напрямую связан с тем, что солнца становится мало и мы недополучаем витамина D. Можно ли подстегнуть иммунитет, принимая этот живительный витамин? Да! Рассказываем, как и что пить, чтобы эффект был максимальным (слушать)

3 место. Николай Стариков: Конфликт между Арменией и Азербайджаном закончится сразу, как только они присоединятся к России

Сейчас всех интересует не из-за чего вновь вспыхнул армяно-азербайджанский конфликт, а как его погасить. В эфире Радио «Комсомольская правда» публицист Николай Стариков высказал один из вариантов решения: присоединение двух стран к России (слушать)

4 место. Георгий Бовт: Нынешний конфликт между Арменией и Азербайджаном продлится не дольше месяца

Журналист и политолог Георгий Бовт - про то, чем и когда закончится армяно-азербайджанский конфликт и как сейчас действовать России (слушать)

5 место. Экономист Никита Кричевский: Конфликт в Карабахе уронил рубль? Что за ересь!

Одновременно с началом боестолкновений в Карабахе рубль начал обваливаться. Совпадение? Экономист Никита Кричевский уверен: да. На самом деле причины обвала российской валюты совсем другие (слушать)

6 место. Коронаштейн - чудовище или представитель будущего человечества?

Представляем наш новый фантастический аудиорассказ из цикла «Мир дикого будущего». Эпидемии сотрясают мир. Молодой парень попал в ловушку жизненных обстоятельств. Чтобы решить все свои проблемы, он соглашается на добровольную вакцинацию. Во время эксперимента что-то идет не так. Организм начинает мутировать и на свет появляется новое существо: КОРОНАШТЕЙН. Кто это - чудовище или представитель будущего человечества? (слушать)

7 место. «Кинопанорама», «В гостях у сказки», «Утренняя почта»... Телепрограммы, которые мы старались не пропускать

Вспоминаем вместе с Михаилом Антоновым, что мы обожали смотреть по телевизору раньше (слушать)

8 место. Профессии будущего. Разработчик искусственного интеллекта

Мир меняется. Вместе с ним меняется топ самых востребованных профессий. Рассказываем о самых перспективных и высокооплачиваемых, на которые стоит учиться уже сегодня, чтобы не остаться без работы завтра (слушать)

9 место. Смерть от насморка. Когда нужно начинать бояться обычных соплей

Оооочень актуальный подкаст накануне сезона простуд. Вместе с кандидатом медицинских наук, лор-врачом высшей категории Владимиром Зайцевым разбираемся, какие осложнения может дать обычный насморк, если его не лечить или лечить неправильно (слушать)