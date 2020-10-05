Ситуация с коронавирусом в столице практически на грани критичной

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Ковид идет на новый приступ по всему миру. В Нидерландах из-за роста заболеваемости на три недели перевели офисных работников на удаленную работу. Власти ФРГ запретили собираться в помещениях группами более 25 человек и предупредили, что меры могут быть ужесточены. Рекордная заболеваемость фиксируется в Испании…

В Москве ситуация с коронавирусом балансирует на грани, считает мэр столицы Сергей Собянин:

- Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте.

Ряд предприятий, действительно, откликнулись на призыв. Но огромное количество людей предпочло их не услышать. В метро - такое же столпотворенье, что и год назад. Девятибалльные пробки на улицах. Словно и нет никакой пандемии. Меж тем, ситуация, действительно, очень тревожная.

За последнюю неделю в больницы с коронавирусом попало более 5 000 человек (а в стационар берут только пациенты в состоянии средней и выше тяжести). Ежедневно в приемные покои поступают около тысячи человек. В самый пиковый период эпидемии, в начале мая, в Москве было в районе 2000 госпитализаций в сутки. Тогда мы были в ужасе.

Теперь прием больных с коронавирусом поставлен на конвейер, врачи мобилизованы и обучены, все работает как часы. И мы... успокоились? Но ведь палаты по-прежнему заполнены пациентами, у которых коварная инфекция сжирает легкие, повреждает сосуды.

Сергей Переходов, главврач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» ежедневно публикует статистику из своей клиники: «на 1 октября на лечении состоит 416 пациентов. Из них: подтвержденных с COVID - 416, с кислородной поддержкой - 328». Еще 1 сентября в «Вороновском» лечились 263 пациента с ковидом. Примерно столько же было в середине и конце мая. (А в середине лета уменьшалось до 170 человек)...

Денис Проценко, главврач больницы №40 в Коммунарке, флагмана борьбы с коронавирусом в столице, также не радует новостями: судя по данным на его странице в соцсетях, в последние дни к ним поступает больше пациентов, чем в пиковые майские (см. графику ).

Все больше заболевает пожилых людей. Весной таких было максимум 15 процентов (мы берегли наших стариков, и они береглись). Сейчас каждый четвертый - пятый пациент - старше 65 лет. А ведь известно, что именно в этой возрастной группе самая высокая смертность!

Но нашим людям все нипочем. После неоднократных предупреждений, крупных штрафов и даже закрытия магазинов из-за нарушения масочного режима, в четверг пришлось приостановить работу Коптевского рынка: там по-прежнему были работники, пренебрегающие средствами защиты!

В такой ситуации абсолютно понятно, что московские власти перешли от рекомендаций к четким указаниям. С 5 октября работодатели столицы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

И если мы все, обычные граждане, будем соблюдать нехитрые правила (мыть руки, носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию), ситуацию с ковидом еще можно будет переломить. Тогда не придется вводить жесткие ограничительные меры, доставлявшие всем столько неудобств, но крайне эффективные.

ВАЖНО

Выросло и число детей, инфицированных коронавирусом. Раньше в ежедневных сводках о новых заболевших их было от 5 до 10 процентов, а в конце сентября стало 19!

- Да, дети болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее, — отметил Сергей Собянин в своем блоге.

А еще «бессимптомные» детишки, сами того не зная, передают вирус учителям. Объявленные в столице с этого понедельника двухнедельные каникулы в школах дадут возможность разорвать эти инфекционные цепочки и сбить темп у эпидемического процесса