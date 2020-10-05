Объявление лауреатов Нобелевской премии по медицине 5 октября 2020: прямая онлайн-трансляция

Нобелевская неделя откроется объявлением лауреата в области медицины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первыми лауреатами Нобелевской премии в 2020 году станут учёные в области физиологии и медицины. Именно с этих наук откроется Нобелевская неделя в столице Швеции, Осло, 5 октября 2020 года. Сайт KP.ru проведёт онлайн-трансляцию вручения Нобелевской премии с 12:15 по московскому времени.

6 октября пройдёт вручение премии в области физике, 7 октября в области химии, 8 - по литературе, а 9 октября, в пятницу Нобелевский комитет объявит лауреата Нобелевской премии мира. 12 октября станет известен обладатель премии по экономике. Награждение в этой номинации было в 1968 году учреждено Государственным банком Швеции в памяти об Альфреде Нобеле.

В завещании Альфреда Нобеля сказано, что принимать решение о победителе в номинации физиологии и медицины должен созданный Нобелем комитет из пяти специалистов Каролинского института в Стокгольме, а также приглашённые ими эксперты. Выдвинуть кандидатуру на премию можно было до 31 января.

Все кандидаты остаются в тайне до самого момента объявления победителей. Компания Clarivate Analytics уже 18 лет строит прогнозы о победителях, основываясь на рейтинге цитируемости учёных. В 2020 году победу предрекают биохимикам из США Памеле Бьоркман и Джеку Стромингеру. Специалисты изучают структуру и функцию белков главного комплекса гистосовместимости человека, а их открытия в молекулярной иммунологии уже помогали созданию лекарств и вакцин.

Остальными возможными лауреатами аналитики называют генетиков Худа Зогби из США и Юсукэ Накамура из Японии. Зогби открыла мутацию на Х-хромосоме, провоцирующую синдром Ретта, при котором человек страдает от умственной отсталости и утрате моторных навыков. Накамура стал известен после создания общегеномного ассоциативного метода. Он помогает исследовать генетические данные и найти гены, отвечающие за склонность к развитию опухолей.

Обычно премии вручают 10 декабря, в день рождения Альфреда Нобеля, в Стокгольмской филармонии,. На украшенной цветами сцене лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом из рук короля Карла XVI Густава. В этом году из-за пандемии коронавируса вручение пройдёт онлайн. Премии и медали победителя вручат в посольствах Швеции тех стран, где будут находиться лауреаты. В 2020 году размер премии составит 10 миллионов крон (1,11 миллиона долларов).