Папа Римский считает капитализм злом

По мнению Франциска, система показала свою нежизнеспособность в условиях пандемии, которая оттенила негативные стороны политического и экономического устройства Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск выпустил новую энциклику под названием «Все братья», в которой обратился к жителям Земли.

Основными темами главного папского документа стали расслоение общества, социальная несправедливость, нарастающие экономические проблемы в различных странах, иммиграция и некоторые другие.

В энциклике понтифик подвергает жесткой критике капитализм вообще и свободный рынок в частности. По мнению Франциска, система показала свою нежизнеспособность в условиях пандемии, которая оттенила негативные стороны политического и экономического устройства.

«Право на частную собственность можно рассматривать только как вторичное естественное право, вытекающее из принципа универсального назначения создаваемых товаров», – уверен глава католической церкви.

По его словам, пандемия коронавируса показала, что капитализм не только не приносит социальных выгод, о которых говорят многие, а напротив – ведет к расслоению общества на богатых и бедных, когда «одни купаются в роскоши, а другие не имеют ничего».

Энциклика представляет собой основной документ, с которым Папа Римский обращается к верующим или к руководству католической церкви, рассматривая те или иные социальные, нравственные, политические вопросы. По важности энциклика уступает лишь апостольской конституции (законодательному акту, провозглашенному понтификом).

«Все братья» – третья энциклика Франциска, до этого были «Свет веры» в 2013 году и «Хвала тебе» в 2015 году.