В Бразилии политики массово меняют свою расовую принадлежность в преддверии выборов

В Бразилии тоже идет борьба за права чернокожих, правда не такая яростная Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже который месяц в США продолжает набирать обороты движение Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которое призывает всех противостоять расизму. В Бразилии тоже идет борьба за права чернокожих (правда не такая яростная), но только приводит она порой к парадоксальным результатам.

Например, в результате расследования местной газеты Folha De Sao Paolo, выяснилось, что значительная часть бразильских политиков занялась сменой своей расы.

По данным издания, начиная с 2016 года по крайней мере 25911 человек, которые сейчас выдвинулись в качестве кандидатов на ноябрьские муниципальные выборы, изменили свою расовую принадлежность. И сделали они это не в буквальном смысле, а юридически. Дело в том, что, по требованиям местного законодательства, политики, претендующие на общественные посты, должны указать cвою расу, согласно классификации, принятой Бразильским институтом географии и статистики, — «белый», «коричневый», «черный», «желтый» или «индеец».

Из общего числа сменивших расу 36% (почти 10500 человек) являются белыми, превратившимися в черных и коричневых. А ведь есть еще несколько сотен желтых и индейцев, которые стали «более смуглыми»… Подобные изменения сыграли свою роль, и теперь на муниципальных выборах, впервые за всю историю страны, кандидаты, не относящиеся к белой расе, оказались в большинстве.

Эти трансформации связаны с тем, что все больше общественных деятелей говорят о необходимости расширения присутствия чернокожих в политических партиях, в особенности в руководстве движений, которые оказались «захвачены» белыми гетеросексуальными мужчинами. Кстати, довольно часто появляются разговоры и о необходимости включения в политэлиту большего числа женщин и представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций. Впрочем, сменить расу в Бразилии куда легче, чем пол или ориентацию, поэтому, как считают эксперты, многие используют и эту возможность нарастить политический капитал.

Журналисты считают, что смена расы частично явилась результатом введенных властями особых электоральных преференций для негритянского населения, которое вместе с метисами составляет 56% граждан Бразилии. Кроме того, зачастую белым политикам нужен черный компаньон на выборах, чтобы избавить партию от обвинений в расизме, да и заодно привлечь цветных избирателей.

По оценкам социологов, чернокожий электорат, в особенности молодежь, становится в последнее время все более политически активным, что также может повлиять на предпочтения в ходе голосования.

Впрочем, расу бразильцы определяют сами по своему мировоззрению, что в принципе для страны, в которой множество культур и народностей, вполне приемлемо. Власти обычно вмешиваются в этот процесс, только когда речь идет о мошенничестве. Например, белый абитуриент пытается пройти по черной квоте в университет.